Экс-PR директор СДЭК Анна Иоспа покинула компанию и создала агентство по продвижению 

Анна Иоспа, возглавлявшая PR-направление логистического оператора СДЭК с 2019 года, а с начала 2023-го — направление международных проектов, покинула компанию и создала собственное агентство под названием «АПУМ» — «Агентство продвижения «Уволь маркетолога». Об этом Sostav сообщили в компании.

«Вместе с командой и российскими компаниями я намерена создавать и масштабировать отечественный бизнес», — прокомментировала Иоспа своё решение.

В должности директора международных проектов СДЭК Иоспа занималась развитием франшизы бренда поддержкой франчайзи.

В роли руководителя PR-направления она организовывала PR-сопровождение всех новых продуктов, проектов, юнитов компании. Среди них — CDEK.Shopping, CDEK Media, CDEK recommerce, «Посылочка», а также зарубежные подразделения компании.

В июне сообщалось, что Михаил Берггрен был назначен на должность директора по связям с общественностью СДЭК. Отмечалось, что он будет отвечать за разработку и реализацию PR-стратегии компании. Позиция, которую занял Берггрен, была создана в феврале 2023 года в ответ «на возрастающие потребности бизнеса в открытой коммуникации с клиентами».