Основатель компании ABBYY вошел в совет директоров Forbes Russia

Основатель компании ABBYY Давид Ян вошел в Совет директоров Forbes Russia, чтобы участвовать в разработке новых цифровых проектов и форматов. В новом статусе Давид сменил Арманжана Байтасова, ранее занимавшего эту позицию.

Давид входит в число ведущих предпринимателей мира, которые занимаются разработкой технологий. Теперь он будет отвечать за цифровую трансформацию Forbes Russia. В издании надеются, что его знания новых технологий и успешный опыт глобального предпринимателя дадут мощный импульс развитию компании.

Давид Ян — основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY, наиболее известные продукты которой — система распознавания текстов ABBYY FineReader и электронные словари ABBYY Lingvo. Кандидат физико-математических наук, лауреат премии Правительства России в области науки и техники, автор большого числа публикаций и обладатель ряда патентов.

Давид Ян: Современные медиа меняются в соответствии с требованиями цифровой эпохи: появляются новые каналы передачи информации, способы обработки и визуализации данных, модель доставки контента. Я рад принять предложение войти в совет директоров Forbes, чтобы участвовать в разработке новых проектов и форматов, в том числе с применением цифровых технологий, которые так важны для по-настоящему успешного бизнеса.

Магомед Мусаев, владелец Forbes Russia и член Совета директоров: Я хочу поблагодарить Арманжана за проделанную работу — его экспертиза и опыт помогли нам преодолеть сложный период после смены собственника в компании. Пришло время двигаться дальше, усиливать команду новыми людьми. Хочу выразить признательность Давиду за то, что принял мое предложение. Убежден, что его знания новых технологий, успешный опыт глобального предпринимателя дадут мощный импульс развитию Forbes Russia.

Дмитрий Гришин, председатель Совета директоров Forbes Russia: Медиа сегодня обязаны реагировать на вызовы современного цифрового мира, в противном случае это приведет к серьезным аудиторным потерям. Я благодарен Давиду за то что он принял решение присоединиться к нашей команде. Уверен, что его экспертиза и компетенции позволят существенно увеличить эффективность Forbes Russia как бизнеса.

В конце прошлого года журнал Forbes Russia объявил о формировании на ближайший год состава совета ди⁠ректоров, который был анонсирован после покупки издания Магомедом Мусаевым летом этого года. Совет директоров состоит из одиннадцати человек. В него входят четыре независимых директора: бывший главный редактор Forbes Russia, основатель ресурса The Bell и видеопроекта «Русские Норм!» Елизавета Осетинская; генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навоша; экс-президент МТС, венчурный инвестор Василий Сидоров и сооснователь и председатель Совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин. Интересы компании в Совете представляют генеральный директор Forbes Russia Эльмар Муртазаев, редакционный директор Forbes Russia Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин и журналист Елена Березанская. Интересы акционера в Совете представляют основатель компании ABBBY Давид Ян, председатель комитета по стратегии, управляющий партнер УК Спутник Булат Столяров и Магомед Мусаев. Председателем Совета директоров Forbes Russia является Дмитрий Гришин.

Ранее стало известно, что на должность главного редактора журнала Forbes Life и раздела Forbes Woman на сайте заступила журналистка Юлия Варшавская. Она сменила Андрея Золотова, который ушел в конце марта этого года.