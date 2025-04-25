Основатель «Флакона» запускает стартап-завод

Основатель «Флакона» Николай Матушевский запускает стартап-завод Flacon — венчурный билдер, который переосмысливает традиционный подход к развитию новых проектов и делает ставку на создание устойчивых бизнес-моделей с долгосрочной дивидендной доходностью. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Flacon.

Николай Матушевский, CEO стартап-завода Flacon: Мы не создаем стартапы ради быстрой продажи. Наша цель — выращивать жизнеспособные бизнесы, которые будут приносить стабильный доход.

Подход Flacon заключается в четко структурированном процессе «рождения» бизнеса, занимающего девять месяцев и разделенного на три этапа по три месяца: разработка MVP, тестирование гипотез и подготовка к привлечению инвестиций. Опыт команды позволяет быстро проверять гипотезы, что в конечном счете снижает затраты на запуск проектов.

Николай Матушевский, CEO стартап-завода Flacon: Для основателей стартапов это означает сохранение большей доли в проекте при выходе на инвестиционный раунд. Там, где акселераторы тратят 500 тысяч рублей и два месяца на проверку жизнеспособности проекта, нам нужно 300 тысяч рублей и две недели.

В отличие от классических стартап-акселераторов и бизнес-инкубаторов, где проекты часто остаются один на один с вызовами рынка после программы развития, стартап-завод Flacon выступает как полноправный партнер, разделяющий все риски и возможности. Компания не просто консультирует или предоставляет инфраструктуру, она становится кофаундером проекта.

Стартап-завод фокусируется на проектах в сферах AI&ML, FinTech, EdTech, HealthTech, MarTech, E-commerce 2.0 и креативных индустриях. Одним из первых проектов в рамках новой инициативы стала франшиза креативного кластера «Флакон.Space». Во флагманский центр в Москве основатели вложили около 100 млн руб., первая франшиза была продана в Тюмень. Также Flacon развивает проект «Креативная деревня», Cosmo.Coliving и несколько проектов в области криптовалюты.