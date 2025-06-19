Оргкомитет НРФ Регионы раскрыл подробности деловой программы

В этом году форум состоится в четвертый раз с целью объединения ведущих экспертов отрасли, обсуждения ключевых трендов и актуальных инструментов. Важным нововведением мероприятия станет изменение формата: форум продлится два дня, что позволит увеличить количество доступного контента вдвое и значительно расширить возможности для нетворкинга среди участников.

НРФ Регионы станет знаковым событием для профессионалов рекламной индустрии, подготовив для своих гостей насыщенную и разнообразную программу. В центре внимания будут пять ключевых направлений: стратегии, креатив, диджитал, медиа и маркетинговые коммуникации.

Каждый из треков будет представлен в формате пяти сессий, что даст гостям возможность за два дня посетить более 25 дискуссий и встреч. В деловой программе примут участие более 150 экспертов из различных сегментов рекламной индустрии.

На форуме обсудят актуальные проблемы, с которыми сталкиваются региональные специалисты рекламной индустрии. Главные из них:

Недостаток понимания региональной специфики рекламного рынка и недостаточная адаптация брендов к локальному культурному коду.

Переоценка или страх перед искусственным интеллектом и другими технологиями.

Проблемы командообразования и удержания талантов.

Отсутствие системности и прозрачности в стратегии и процессах.

Постоянные изменения в законодательстве и неочевидность рисков.

В этом году сессии главного зала объединят такие ключевые темы, как стратегии, креатив и управление талантами. На сцену выйдут ведущие эксперты и мастодонты рекламной индустрии — стратеги и практики, которые формируют вектор развития отрасли. Особую значимость деловой программе НРФ Регионы придаст выступления хедлайнеров, которые позволят взглянуть на индустрию рекламы и коммуникаций с новой перспективы. Более подробная информация о хедлайнерах появится позже.

Треки деловой программы

Трек «Стратегии» сосредоточится на ключевых аспектах развития рекламного рынка в регионах. Он объединит несколько сессий, каждая из которых будет освещать темы, способствующие пониманию динамики и особенностей регионального рынка. В рамках трека участников будут ждать:

обсуждение состояния рекламного рынка в регионах для выявления перспективных ниш и влияния репутации агентства на стратегию;

анализ успешных кейсов для адаптации позиционирования бренда под регионы;

изучение особенностей формирования команды для генерации идей и конкурентных преимуществ;

обсуждение методов создания устойчивой системы с интегрированной стратегией и реальными инструментами для ясности целей компании.

Трек «Креатив» сфокусируется на ключевых аспектах креативности в рекламе и медиа, подчеркивая, что креатив — не только о бюджетах, а прежде всего о сильных идеях. В рамках сессий участники смогут углубиться в темы, которые охватят все направления креатива, среди них:

обсуждение эффективных рекламных концептов с ограниченным бюджетом и трансформации вдохновения в креатив для роста бизнеса;

изучение локальных особенностей для повышения узнаваемости продукта;

рассмотрение кейсов использования AI для создания контента и автоматизации процессов;

обсуждение выбора партнеров для коллабораций и эффективности региональных проектов по сравнению с федеральными.

Трек «Маркетинговые коммуникации» охватит актуальные вопросы и стратегии, необходимые для успешного продвижения брендов в условиях регионального рынка. Основная идея трека будет заключаться в том, что маркетинг — мощный инструмент для роста и развития бизнеса.

В рамках трека состоится серия сессий, посвященных эффективному продвижению локального бизнеса. Участники обсудят управление ограниченным бюджетом, выбор каналов коммуникации и PR-стратегии, включая использование инфоповодов и взаимодействие с рекламным сообществом. Также будет рассмотрен event-маркетинг для привлечения аудитории и укрепления доверия с учетом региональных особенностей. Кроме того, участники узнают о создании lovemark — эмоциональной связи с клиентами и истинной лояльности к бренду.

Трек «Диджитал» будет посвящен актуальным вопросам и трендам в области цифровых технологий и маркетинга. Участники узнают, как технологии и инновационные подходы могут трансформировать рекламные процессы, сделать их более эффективными и адаптированными к современным реалиям. Участников будут ждать:

обсуждение внедрения AI и автоматизации DOOH для оптимизации бюджета;

обсуждение актуальных трендов и технологий, влияющих на эффективность рекламы;

изучение работы с микроинфлюенсерами и UGC для создания контента;

обсуждение роли сайтов и приложений в привлечении клиентов, а также создание интерактивного пользовательского пути;

анализ юридических рисков в цифровом маркетинге и защиты бизнеса от проблем с блогерами и самозанятыми.

Трек «Медиа» будет посвящен эффективным стратегиям продвижения и взаимодействия с аудиторией через различные каналы. Основная идея — создание интегрированной экосистемы коммуникаций, где digital, наружная реклама, печатные издания и аудиоформаты работают в синергии. Участники смогут обменяться опытом и узнать инструменты для успешного продвижения в современной медиаэкосистеме регионов.

Заключительным акцентом второго дня станет легендарная «Ночь пожирателей рекламы», где гостей форума ждет эксклюзивный показ лучших рекламных роликов из коллекции Жана-Мари Бурсико. Форум завершится торжественной церемонией награждения, на которой будут объявлены победители Первого регионального фестиваля рекламы.

Всю подробную информацию о НРФ Регионы можно узнать на официальном сайте.

Организаторы: ЦРБК

Соорганизаторы: АКАР, АКАР Урал

При поддержке: РАМУ, АРИР, Red Apple, АКАР Северо-Запад, СОФП

Партнеры: ГПМ Реклама (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»), Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ), МТС Ads, «СберСеллер», НРА, «Авито Реклама», сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», Hybrid, «Первое Маршрутное Телевидение», «МедиаСкаут»

Официальная площадка мероприятия: МВЦ Екатеринбург Экспо — МТС Live Hall

Social media партнер: Radar

Production партнер: Ruvision

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный портал: Sostav

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Стратегический информационный партнер: РИА Новости

Ведущий новостной партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»

Ведущий информационный партнер: РГ Медиа

Медиапартнеры: News Media Holding, 1MI Media, TagilCity.ru,

Индустриальные партнеры: АКОС, РАСО, ARDA, CPA Exchange

Аналитический партнер: «Медиалогия»

Радио-партнеры: «Питер FM», «Искатель», «Выбери Радио»

Информационные партнеры: PRоБизнес72, Quokka Media, Taburet, PR News, «Станьбрендом.рф», Outdoor, National Business, «Моменты»

OOH-партнеры: СОНР, MSgroup, General media, Perspectiva, «Показ», «Арифметика»

Telegram-партнеры: True Digital, «какой бриф, такой и креатив», «Чистый пиар», «Апрель», «Южный клуб маркетинга», «Коты-коммуникаторы», «Контент-кабинет», BRANDятина