Оргкомитет НРФ Регионы раскрыл подробности деловой программы

В этом году форум состоится в четвертый раз с целью объединения ведущих экспертов отрасли, обсуждения ключевых трендов и актуальных инструментов. Важным нововведением мероприятия станет изменение формата: форум продлится два дня, что позволит увеличить количество доступного контента вдвое и значительно расширить возможности для нетворкинга среди участников.
НРФ Регионы станет знаковым событием для профессионалов рекламной индустрии, подготовив для своих гостей насыщенную и разнообразную программу. В центре внимания будут пять ключевых направлений: стратегии, креатив, диджитал, медиа и маркетинговые коммуникации.
Каждый из треков будет представлен в формате пяти сессий, что даст гостям возможность за два дня посетить более 25 дискуссий и встреч. В деловой программе примут участие более 150 экспертов из различных сегментов рекламной индустрии.
На форуме обсудят актуальные проблемы, с которыми сталкиваются региональные специалисты рекламной индустрии. Главные из них:
- Недостаток понимания региональной специфики рекламного рынка и недостаточная адаптация брендов к локальному культурному коду.
- Переоценка или страх перед искусственным интеллектом и другими технологиями.
- Проблемы командообразования и удержания талантов.
- Отсутствие системности и прозрачности в стратегии и процессах.
- Постоянные изменения в законодательстве и неочевидность рисков.
В этом году сессии главного зала объединят такие ключевые темы, как стратегии, креатив и управление талантами. На сцену выйдут ведущие эксперты и мастодонты рекламной индустрии — стратеги и практики, которые формируют вектор развития отрасли. Особую значимость деловой программе НРФ Регионы придаст выступления хедлайнеров, которые позволят взглянуть на индустрию рекламы и коммуникаций с новой перспективы. Более подробная информация о хедлайнерах появится позже.
Треки деловой программы
Трек «Стратегии» сосредоточится на ключевых аспектах развития рекламного рынка в регионах. Он объединит несколько сессий, каждая из которых будет освещать темы, способствующие пониманию динамики и особенностей регионального рынка. В рамках трека участников будут ждать:
- обсуждение состояния рекламного рынка в регионах для выявления перспективных ниш и влияния репутации агентства на стратегию;
- анализ успешных кейсов для адаптации позиционирования бренда под регионы;
- изучение особенностей формирования команды для генерации идей и конкурентных преимуществ;
- обсуждение методов создания устойчивой системы с интегрированной стратегией и реальными инструментами для ясности целей компании.
Трек «Креатив» сфокусируется на ключевых аспектах креативности в рекламе и медиа, подчеркивая, что креатив — не только о бюджетах, а прежде всего о сильных идеях. В рамках сессий участники смогут углубиться в темы, которые охватят все направления креатива, среди них:
- обсуждение эффективных рекламных концептов с ограниченным бюджетом и трансформации вдохновения в креатив для роста бизнеса;
- изучение локальных особенностей для повышения узнаваемости продукта;
- рассмотрение кейсов использования AI для создания контента и автоматизации процессов;
- обсуждение выбора партнеров для коллабораций и эффективности региональных проектов по сравнению с федеральными.
Трек «Маркетинговые коммуникации» охватит актуальные вопросы и стратегии, необходимые для успешного продвижения брендов в условиях регионального рынка. Основная идея трека будет заключаться в том, что маркетинг — мощный инструмент для роста и развития бизнеса.
В рамках трека состоится серия сессий, посвященных эффективному продвижению локального бизнеса. Участники обсудят управление ограниченным бюджетом, выбор каналов коммуникации и PR-стратегии, включая использование инфоповодов и взаимодействие с рекламным сообществом. Также будет рассмотрен event-маркетинг для привлечения аудитории и укрепления доверия с учетом региональных особенностей. Кроме того, участники узнают о создании lovemark — эмоциональной связи с клиентами и истинной лояльности к бренду.
Трек «Диджитал» будет посвящен актуальным вопросам и трендам в области цифровых технологий и маркетинга. Участники узнают, как технологии и инновационные подходы могут трансформировать рекламные процессы, сделать их более эффективными и адаптированными к современным реалиям. Участников будут ждать:
- обсуждение внедрения AI и автоматизации DOOH для оптимизации бюджета;
- обсуждение актуальных трендов и технологий, влияющих на эффективность рекламы;
- изучение работы с микроинфлюенсерами и UGC для создания контента;
- обсуждение роли сайтов и приложений в привлечении клиентов, а также создание интерактивного пользовательского пути;
- анализ юридических рисков в цифровом маркетинге и защиты бизнеса от проблем с блогерами и самозанятыми.
Трек «Медиа» будет посвящен эффективным стратегиям продвижения и взаимодействия с аудиторией через различные каналы. Основная идея — создание интегрированной экосистемы коммуникаций, где digital, наружная реклама, печатные издания и аудиоформаты работают в синергии. Участники смогут обменяться опытом и узнать инструменты для успешного продвижения в современной медиаэкосистеме регионов.
Заключительным акцентом второго дня станет легендарная «Ночь пожирателей рекламы», где гостей форума ждет эксклюзивный показ лучших рекламных роликов из коллекции Жана-Мари Бурсико. Форум завершится торжественной церемонией награждения, на которой будут объявлены победители Первого регионального фестиваля рекламы.
Всю подробную информацию о НРФ Регионы можно узнать на официальном сайте.
Организаторы: ЦРБК
Соорганизаторы: АКАР, АКАР Урал
При поддержке: РАМУ, АРИР, Red Apple, АКАР Северо-Запад, СОФП
Партнеры: ГПМ Реклама (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»), Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ), МТС Ads, «СберСеллер», НРА, «Авито Реклама», сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», Hybrid, «Первое Маршрутное Телевидение», «МедиаСкаут»
Официальная площадка мероприятия: МВЦ Екатеринбург Экспо — МТС Live Hall
Social media партнер: Radar
Production партнер: Ruvision
Ключевой медиаресурс форума: ADPASS
Генеральный индустриальный портал: Sostav
Генеральное информационное агентство: ТАСС
Стратегический информационный партнер: РИА Новости
Ведущий новостной партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»
Ведущий информационный партнер: РГ Медиа
Медиапартнеры: News Media Holding, 1MI Media, TagilCity.ru,
Индустриальные партнеры: АКОС, РАСО, ARDA, CPA Exchange
Аналитический партнер: «Медиалогия»
Радио-партнеры: «Питер FM», «Искатель», «Выбери Радио»
Информационные партнеры: PRоБизнес72, Quokka Media, Taburet, PR News, «Станьбрендом.рф», Outdoor, National Business, «Моменты»
OOH-партнеры: СОНР, MSgroup, General media, Perspectiva, «Показ», «Арифметика»
Telegram-партнеры: True Digital, «какой бриф, такой и креатив», «Чистый пиар», «Апрель», «Южный клуб маркетинга», «Коты-коммуникаторы», «Контент-кабинет», BRANDятина