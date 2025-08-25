Оргкомитет НРФ’9 анонсирует ключевые отличия и преимущества предстоящего форума

С 11 по 14 ноября в Москве состоится девятый Национальный рекламный форум (НРФ'9). Мероприятие представит обновленную программу, объединит более 5 тыс. специалистов и станет центром нетворкинга и новых партнерств.

Национальный рекламный форум — индустриальное мероприятие, которое ежегодно объединяет представителей агентств, бизнеса, медиа, власти и других экспертов для обсуждения федеральных и глобальных трендов в сфере маркетинга, рекламы и коммуникаций.

В этом году НРФ поставил перед собой новые цели и вызовы, направленные на расширение масштабов форума и повышение практической ценности получаемых знаний. Организационный комитет форума представил ключевые особенности и отличия этого сезона в сравнении с предыдущими.

Новый открывающий день

Новшеством девятого сезона НРФ станет открывающий день Недели рекламы, который пройдет 11 ноября. Первые лица медиакоммуникационной индустрии и звездные гости выйдут за рамки привычных выступлений и представят визионерские идеи и амбициозные решения, раскрывающие потенциал индустрии сквозь призму лидерства, технологий и креатива.

Открывающий день обещает стать значимым событием, которое гармонично объединит деловую и развлекательную программы. Участники также смогут насладиться эксклюзивным шоу-показом лучших рекламных роликов — «Ночь пожирателей мемов». Мероприятие объединит рекламу и интернет-культуру, представив мемы со всего мира, включая как легендарные вирусные изображения, так и свежие шутки, ставшие частью культурного кода современности.

Кульминацией первого дня Недели рекламы станет вечеринка, где гости смогут расслабиться после насыщенной программы и насладиться музыкальным выступлением приглашенных звезд.

Посещение этого дня будет доступно только обладателям билетов категории «Премиум».

Расширенная программа

Программа НРФ ежегодно охватывает ключевые сферы, представляющие значительный интерес для участников рекламного рынка. Эти темы становятся актуальнее в свете современных тенденций, а в этом году программа также будет включать в себя дополнительные вопросы, касающиеся смежных областей индустрии.

Такой подход к формированию программы отражает динамику трансформации медиакоммуникационного ландшафта, который требует от участников способности к адаптации и внедрению инновационных решений.

Неделя рекламы представит сессии на темы, которые ранее не поднимались в рамках мероприятия:

Прогнозирование экономического развития России с акцентом на изменение доходов населения.

Практический опыт предпринимателей в создании и поддержке бизнеса в условиях экосистемного подхода.

Стратегический co-creation, где партнерство служит движущей силой коллективного роста и инноваций.

Гибкость компаний в условиях глобализации и успешный выход на новые рынки с учетом местных культурных кодов.

Креативное амбассадорство для создания культурного капитала бренда.

Исследование восприятия и измерения фрода в диджитал-рекламе глазами агентств и рекламодателей, и многое другое.

Новая философия

Концепт «Один форум — тысяча связей» отражает стремление создать пространство для взаимодействия и сотрудничества между профессионалами из различных медиакоммуникационных сфер. НРФ'9 — место для общения и взаимодействия, где участники могут делиться опытом, находить единомышленников и устанавливать полезные связи.

Философия отражается и в обновленной айдентике. Форум можно представить как карабин, к которому крепятся разнообразные детали: веревки, цепи, ленты и многое другое. Каждый из этих элементов символизирует участников форума, их уникальные навыки, идеи и ресурсы. Вместе они создают мощную сеть профессионалов, готовых поддерживать друг друга и двигаться вперед. Форум служит платформой для объединения специалистов, способствуя их взаимодействию и сотрудничеству.

Креативные менеджеры общаются с медиаспециалистами, маркетологи — с аналитиками, а рекламодатели находят своих бизнес-партнеров в лице рекламных агентств. НРФ создает пространство, где нетворкинг становится естественным процессом, а сотрудничество достигается за счет доверия и взаимного интереса. Автором новой айдентики НРФ'9 стала продакшн-студия «411».

Более подробная информация о мероприятии и регистрация доступна на сайте advertisingforum.ru. Следить за актуальной программой и спикерским составом можно в социальных сетях НРФ'9: в Telegram и в «Вконтакте».

Организаторы: ЦРБК, АКАР, АРИР, РАМУ, ГИПП

Титульный партнер: «ГПМ Реклама» (сейлз-хаус «Газпром-Медиа Холдинга»)

Генеральный стратегический партнер: RWB Media

Генеральный партнер: «СберСеллер»

Технологический партнер: МТС Ads

Партнеры: OMD OM Group, Т2, «Авито Реклама», Avito Team, NMi Group, «СберМаркетинг», медиагруппа SkyAlliance, группа компаний «Родная речь», X5 Media, Kokoc Group, коммуникационная группа АДВ, Okkam, Группа компаний «Игроник», Media Direction Group, Group4Media, 8 MEDIA, «Национальная Медиа Группа», Perfluence, Media Instinct Group, «Сетка» (соцсеть для нетворкинга от hh.ru), «Яндекс Go», Коммуникационная группа LBL, «Яндекс Реклама», «Яндекс UrbanAds», Digital Alliance, сейлз-хаус «ЭВЕРЕСТ», Hybrid, ESforce Holding, Platforma, сейлз-хаус «ЭКРАН», Solta, креативное агентство Lagom CGI

Официальная площадка Форума: «КАРО 11 Октябрь»

Social media partner: Radar

Партнер вечерней программы: Independent Media

Эксклюзивный шоу-партнер: «Ночь пожирателей рекламы»

Медиапартнеры:

Ключевой медиаресурс форума: ADPASS

Генеральный индустриальный партнер: Sostav

Генеральный информационный партнер: Rambler&Co

Генеральное информационное агентство: ТАСС

Официальный деловой партнер: РБК

Стратегический информационный партнер: «РИА Новости»

Ключевой информационный партнер: «РГ Медиа»

Деловой радио-партнер: Business FM

Ведущий новостной партнер: медиагруппа «Комсомольская правда»

Медиапартнеры: «КоммерсантЪ», НТВ, «Инк», News Media Holding, «Москва Медиа», «Вечерняя Москва», «телеканал 360», «Московские новости», InVoice Media, медиахолдинг PrimaMedia

Информационный радиопартнер: «Питер FM»

Индустриальные партнеры: РАСО, АКОС, ARDA, АКМР, АБКР, РАЭК

Информационные партнеры: «Сноб», журнал «Стратегия», 1MI, PR News, Ikra, «PRоБизнес72», E-pepper, PRexplore, True digital, Outdoor, HLB Magazine, Aff1

OOH-партнеры: СОНР, RGB Graphics, Sunlight Outdoor, Insight Media, компания «ЭФИР», GM Group, Ingroup Media, Nord Lights, High Lights City

Премиальное индор-телевидение: Novikov TV

Индор-партнеры: Indoor TV, CleanTown Media

Аналитический партнер: Brand Analytics

Региональные outdoor-партнеры: Intronic, Port Media, «Мост», Prime, 2 этаж (Сочи), PERSPEKTIVA

Telegram-партнеры: MEDIA RESEARCHES, «Потребительское поведение», Decoding Human — Роман Пустовойт, PRиличное | Ольга Очеретина, «Рейтинговый PR»