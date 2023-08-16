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16.08.2023 в 10:22

Компания Аркадия Ротенберга и ВЭБ.РФ выкупит московский бизнес-центр Orbital

Сделка может составить 7–8 млрд рублей

Офисный комплекс Orbital площадью 27,2 тыс. квадратных метров, который строится недалеко от делового центра «Москва-сити» на 3-й Магистральной улице, сменит владельца. Об этом «Ведомостям» сообщили два консультанта, работавших с ним.

По словам одного из собеседников издания, сейчас переговоры о покупке бизнес-центра ведут структуры, связанные с миллиардером Аркадием Ротенбергом. Другой консультант уточнил, что покупатель — одна из компаний, входящих в группу «Нацпроектстрой». Один из её учредителей — Ротенберг, напомнил источник.

Представитель группы подтвердил изданию информацию о приобретении объекта. Он добавил, что покупка сделана «в рамках дальнейшего развития "Нацпроектстроя"». Однако детали сделки собеседник не раскрыл.

В «Нацпроектстрой» входят компании, специализирующиеся на возведении автодорожной, железнодорожной и энергетической инфраструктуры, указано на сайте компании. О её создании Ротенберг и госкорпорация ВЭБ.РФ договорились летом 2019 года. Доли сторон в совместном предприятии официально не сообщались.

В 2021 году под контроль «Нацпроектстроя» перешло 50% Северо-Западной концессионной компании и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго», писал РБК. За год до этого частью холдинга стала компания «Дороги и мосты», выделенная несколько лет назад из «Мостотреста».

Бизнес-центр Orbital строит компания Ultima Development. Её основали бывшие топ-менеджеры девелопера Insigma Константин Устюгов и Алексей Ржевцев.

Директор отдела продаж и приобретений «Ricci | Офисы» Дмитрий Антонов предположил, что стоимость объекта может составить 7−7,5 млрд руб. Схожую цифру — 7,5−8 млрд руб. — назвала директор департамента офисной недвижимости ILM Ксения Харкевич. По мнению директора департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Николай Горюнов, скорее всего, «Нацпроектстрой» приобретает Orbital под размещение собственных подразделений.

Аркадий Ротенберг ВЭБ.РФ Orbital
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