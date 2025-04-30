Oracle намерена урегулировать спор с кредиторами российской «дочки»

Американская корпорация Oracle по-прежнему не достигла договоренности с кредиторами по урегулированию долгов своей российской «дочки» — компании «Оракл Компьютерное оборудование», признанной банкротом в августе 2023 года. Суммарные требования к ней около десятка российских контрагентов составляют 1,4 млрд руб. К апрелю 2025 года в конкурсную массу удалось собрать лишь 96 млн руб. Несмотря на это, Oracle заявила о готовности к диалогу на базе своего предложения — выкупить долг не более чем за 60% от номинала при условии отказа кредиторов от новых претензий. Об этом сообщает РБК.

Однако кредиторы отнеслись к предложению с настороженностью. По словам конкурсного управляющего Егора Непомнящих, компания фактически уклоняется от обсуждений, отказываясь создавать рабочую комиссию и не отвечая на ключевые запросы по сделке. Кредиторы интересуются источником средств, юридическими гарантиями, а также законностью сделки с участием подсанкционных организаций, таких как Сбербанк. Кроме того, Oracle не предоставила подтверждение о наличии лицензии от американского регулятора на осуществление сделки.

Один из кредиторов отметил, что последние переговоры 21 апреля закончились безрезультатно — представители Oracle в России дали понять, что компания не планирует дальнейшее урегулирование. По мнению участников рынка, нежелание двигаться дальше связано как с отсутствием консенсуса среди кредиторов, так и с юридическими и санкционными ограничениями, несмотря на ранее полученное разрешение от регуляторов США на ограниченный выкуп долгов.

Юристы, опрошенные изданием, подчеркивают, что предложенная Oracle модель погашения обязательств — редкость в рамках российских процедур банкротства, где выплаты обычно не превышают 5% от суммы требований. По мнению экспертов, мировое соглашение могло бы ускорить процесс и повысить шанс на выплаты, тогда как без него процедура может затянуться на годы. Кроме того, не исключено, что Oracle рассчитывает на возможное смягчение санкционного режима и не исключает возвращения на российский рынок в будущем.

В августе 2023 года Арбитражный суд Москвы признал «дочку» Oracle в России банкротом и открыл конкурсное производство. В октябре 2024-го сообщалось, что управляющий Егор Непомнящих взыскал для кредиторов «Оракл компьютерное оборудование» почти 83 млн руб.