Как продвигать банковские продукты в «Дзене» и получать конверсии

«Газпромбанк» совместно с командой DIGITAL TWIGA провел рекламную кампанию в «Дзене», которая получила охват более 1,5 млн пользователей и почти 2 млн просмотров. Об этом Sostav рассказала команда агентства.

О рекламодателе и продукте

«Газпромбанк» (Акционерное общество) — третий банк России по размерам активов, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам.

В рекламной кампании в «Дзене» продвигали дебетовую карту «Мир» от «Газпромбанка». Целью кампании было донести до широкой целевой аудитории ключевое рекламное сообщение и привести на сайт качественный трафик.

Ключевые показатели

Эффективность продвижения оценивали по таким метрикам, как охват (плановый показатель — не менее 660 тыс.) количество показов, CTR (плановый показатель — не менее 0,18%). Также оценивали качество пост-клика в сравнении с внутренними бенчмарками.

Инструмент и тактика продвижения

Команда агентства Digital Twiga запустила кампанию на платформе myTarget. В качестве формата выбрали «царь-баннер» на «Дзен Новости» с показами на десктоп-устройствах. Кампания проходила неделю — с 7 по 14 марта.

На креативе использовали оффер: «Стабильный доход до 35% по дебетовой карте». При нажатии на баннер пользователь попадал на сайт «Газпромбанка». Рекламу таргетировали на мужчин и женщин в возрасте от 20 до 60 лет из России.

Результаты

За неделю размещения рекламная кампания принесла «Газпромбанку» 1 997 409 показов рекламы.

Охват составил 1 165 267 пользователей, что почти в два раза больше планового значения.

План по CTR был перевыполнен на 94% — этот показатель составил 0,35%.

Показатель VR оказался на уровне 71%, средняя глубина просмотра составила 1,2.

Кампания обеспечила одну прямую и 196 пост-вью-конверсий.

Екатерина Ставараки, старший специалист по таргетированной рекламе агентства Digital Twiga: Проведенный тест показал эффективность «царь-баннера» в «Дзене» как инструмента продвижения. Нам удалось достичь всех плановых показателей для клиента. Мы остались довольны результатами и будем продолжать работу с уже хорошо зарекомендовавшей себя механикой.