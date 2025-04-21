Почти половина россиян против использования ИИ детьми в школьном обучении

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым 46% россиян не разрешили бы своим детям использовать искусственный интеллект (ИИ) для учебы в школе. Основная причина — опасения за качество получаемых знаний. Опрошенные считают, что применение ИИ может негативно сказаться на процессе обучения и привести к снижению умственной активности школьников.

Аналитики выяснили, что отношение к ИИ в обучении зависит от возраста респондентов. Молодежь, а именно представители поколения «цифры» и младшие миллениалы, настроены более позитивно: 31% и 38% соответственно выступают против использования ИИ в учебном процессе. В то время как старшее поколение, особенно представители поколения «застоя», относится к ИИ скептически — более половины (53%) из них уверены, что использование ИИ школьниками недопустимо ни в каком виде.

Лишь каждый десятый респондент (10%) признался, что его ребенок использует нейросети в процессе обучения. Еще 12% участников опроса указали на такой факт среди детей родственников, 14% — среди детей знакомых. При этом почти половина опрошенных отмечают негативное влияние ИИ на качество получаемых знаний. Почти четверть респондентов (24%) убеждены, что ИИ «значительно» или «скорее» улучшает освоение нового материала.

Среди тех, кто видит в искусственном интеллекте перспективы, 34% опрошенных считают, что он может помочь детям с ограниченными возможностями, а 29% респондентов отмечают повышение доступности образования в отдаленных регионах. Кроме того, есть мнение, что ИИ способствует развитию цифровых навыков у школьников (26%).

Из опасений участники опроса выделяют такие аспекты, как снижение умственной нагрузки (36%), отсутствие «живого» общения (31%) и риски, связанные с плагиатом и потерей мотивации к обучению (26%).

В опросе ВЦИОМ, проведенном 31 марта 2024 года, приняли участие 1,6 тыс. россиян.