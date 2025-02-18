Почти 40% предпринимателей пострадают от блокировки WhatsApp в России

WhatsApp является одним из ключевых сервисов для коммуникации бизнеса с клиентами в России. 72% малых и средних компаний негативно оценивают потенциальное ограничение работы мессенджера. Нейтрально к этому относится пятая часть опрошенных, еще 7,3% поддерживают блокировку. Таковы данные исследования OkoCRM, Unisender и «Телфин», которое есть в распоряжении Sostav.

39,4% респондентов уверены, что их дело пострадает от возможных ограничений WhatsApp: 25% говорят о потере клиентов, 14,4% — об утрате главного канала коммуникации. 11,4% утверждают, что для их бизнеса ничего не изменится, 49,3% видят решение в переходе на другие каналы связи.

Согласно исследованию, 9 из 10 малых и средних предприятий используют WhatsApp в коммуникациях. 42,5% из них общаются в мессенджере через личные сообщения, 23,3% — через звонки, 12,5% ведут чат или сообщество. 16% используют чат-ботов и каталоги с товарами и услугами.

32,5% респондентов консультируют клиентов и оказывают техподдержку в WhatsApp, 24,6% оформляют в мессенджере продажи, 16,1% выстраивают маркетинговые коммуникации, 13,1% используют WhatsApp для сбора контактов.

В случае проблем с WhatsApp почти 75% компаний перейдут на другие каналы связи: 36,8% переключатся на Telegram, 19,9% будут использовать телефонную связь, 18,2% — электронную почту. 13,3% перейдут в VK, 5,7% подключат СМС.

В опросе приняли участие 38,2 тыс. малых и средних предприятий.