Определен шорт-лист «Героев нашего времени» — 2018

Определен шорт-лист Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Герои нашего времени» — 2018. На победу в 8 номинациях претендуют 26 участников. Церемония награждения победителей состоится в декабре в Москве.

Шорт-лист сформирован на основе «народного голосования» — в 2018 году в нем приняло участие свыше 30 тысяч человек, что на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Все истории героев опубликованы на сайте проекта.

Теперь к голосованию приступят члены жюри — именно им предстоит определить «Героев нашего времени"-2018. В жюри вошли:

Дмитрий Груздев — заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня»

— заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Роман Карманов — заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда»

— заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Вадим Ковалев — заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров

— заместитель председателя комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации Менеджеров Иван Кокорин — российский киноактер

— российский киноактер Екатерина Коляда — член правления, директор и дизайнер проектов и конференций АКМР, учредитель и директор Национальной премии «Медиа-Менеджер России»

— член правления, директор и дизайнер проектов и конференций АКМР, учредитель и директор Национальной премии «Медиа-Менеджер России» Нина Осовицкая — директор Бренд-центра HeadHunter

— директор Бренд-центра HeadHunter Наталья Плетенецкая — заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех»

— заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «ЛокоТех» Лариса Покачалова — вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

— вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Скребков — доцент кафедры «Электропоезда и локомотивы» Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат технических наук

— доцент кафедры «Электропоезда и локомотивы» Российского университета транспорта (МИИТ), кандидат технических наук Филипп Смирнов — радиоведущий, «Радио 7 на 7 холмах»

— радиоведущий, «Радио 7 на 7 холмах» Наталья Транковская — заместитель генерального директора по организационному развитию АО «Росэлектроника»

— заместитель генерального директора по организационному развитию АО «Росэлектроника» Валерий Федоров — генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)

— генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Алексей Харнас — главный редактор ИД «Гудок»

Напомним, в этом году номинантами «Героев нашего времени» стали работники 25 предприятий. Всего на конкурсный отбор было подано около 200 заявок — в 2 раза больше, чем в 2017 году. До народного голосования Оргкомитетом допущено около 90 участников.

В 2018 году герои будут выбраны по 8 номинациям. Это пять традиционных номинаций: «От сердца к сердцу» (за волонтерскую деятельность, благотворительность), «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни), «Оберегая планету» (за деятельность в области охраны окружающей среды), «Быть человеком» (за подвиг, совершаемый в течение всей жизни: многодетство, донорство и т. д. ), «Всегда в сердце» (за военно-патриотическую работу). Также в проекте появилось три новых номинации: «Кулибины нашего времени» (за многолетние трудовые достижения, изобретения и рационализаторство), «Яркий старт» (для молодых специалистов за достижения в области рационализаторства, производственной или научной деятельности) и «Вирус добра» (для фондов и благотворительных организаций).

Подробная информация, положение и условия участия размещены на сайте.