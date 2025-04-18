«Опора России» попросила отменить минимальный порог турналога в 100 рублей

«Опора России» считает необходимым отменить расчет туристического налога по минимальной ставке в размере 100 руб. Такое предложение организация направила руководителю секретариата комиссии Госсовета по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Юлии Шваковой, пишут «Известия».

С 1 января более чем в 750 муниципалитетах России начал действовать туристический налог. Его размер устанавливают местные власти. Сумма сбора не может быть меньше 100 руб. и больше 1% от стоимости проживания.

В хостелах цена за ночь не превышает 1 тыс. руб. После введения турналога объекты размещения начали включать его в стоимость проживания. В результате постояльцы (рабочие, командированные и студенты) стали искать более дешевое жилье и нелегально арендовать квартиры или апартаменты у местных жителей.

Поток приезжих в жилых домах может нарушить спокойствие местных жителей, а хостелы могут потерять своих клиентов. Это грозит тем, что гостиничный бизнес в низшем ценовом сегменте придет в упадок, считают в «Опоре России».

По словам экспертов, удорожание хостелов в целом разгоняет инфляцию, а турналог бьет больнее всего по самым малообеспеченным слоям населения.

В Минфине заявили, что местные власти вправе самостоятельно определять ставку туристического налога в рамках допустимой и могут давать льготы в зависимости от сезонности и категории средства размещения.

Ранее сообщалось, что около 55% опрошенных россиян, бронирующих гостиницы, предпочитают отели с категорией четыре и пять звезд.