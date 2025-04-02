«Опора России» попросила ФНС не наказывать «упрощенцев» за ошибки с НДС

Объединение «Опора России» попросило ФНС не привлекать к ответственности компании и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, за ошибки с декларациями по НДС за четыре квартала 2025 года. Об этом пишет РБК.

В этом году «упрощенцы» впервые уплатят НДС. Они должны подать декларации за первый квартал этого года не позднее 25 апреля.

«Опора России» направила письмо на имя руководителя ФНС Даниила Егорова. В послании говорится, что бизнесу нужно время для настройки бухгалтерских учетных программ, электронного документооборота с налоговой и изучения порядка заполнения декларации по НДС.

В «Опоре России» боятся, что незначительные недочеты и невнимательность предпринимателей при заполнении декларации могут обернуться для них штрафами и проблемами с ФНС. За непредставление декларации вовремя предусмотрен штраф в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц со дня, установленного для представления документа.

«Опора России» также попросила ФНС признать первичность нарушения, связанного с декларацией по НДС, независимо от факта привлечения бизнеса к ответственности за аналогичные правонарушения по другим сборам и налогам.

Летом 2024 года был принят пакет налоговых поправок, согласно которым компании и ИП, применяющие «упрощенку», с доходом больше 60 млн руб. в год должны уплачивать НДС. Бизнес может оплачивать налог по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) или по сниженной (5% при доходах до 250 млн руб. и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн руб.).

ФНС при этом предостерегла компании от дробления бизнеса для экономии на НДС.