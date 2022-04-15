«Опора России» предложила расширить меры поддержки IT-компаний на диджитал-агентства

Деловая организация «Опора России», представляющая малый и средний бизнес, предложила Минцифры расширить меры поддержки IT-отрасли на всех её сотрудников, а также снизить НДФЛ для IT-компаний. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма организации на имя главы ведомства Максута Шадаева. В Минцифры подтвердили изданию, что письмо получили и изучают предложения.

В «Опоре России» считают, что необходимо распространить на всех сотрудников IT-компаний в том числе такие меры, как отсрочка от армии, льготная ипотека, освобождение от уплаты налога на прибыль и проверок, выдача льготных кредитов.

Среди других инициатив организация предложила:

причислить к IT-компаниям диджитал-агентства, занимающиеся интернет-рекламой;

снизить НДФЛ для IТ-компаний, что даст более выраженный экономический эффект, чем отказ от налога на прибыль;

установить минимальный порог доходов работников IТ-компаний для получения льготной ипотеки не выше 50 тыс. руб. в регионах и 100 тыс. руб. в Москве;

для работающих в арктической зоне и на севере IT-компаний частично компенсировать дополнительные отпуска сотрудников, например, на 10−15 дней.

Руководитель комитета «Опоры России» по информационным технологиям Елена Волотовская отметила, что также нужно обеспечить финансирование для создания образовательных программ IТ-компаниями и подготовку ими профильных специалистов.

Меры поддержки IT-специалистов, утверждённые в марте, направлены на остановку миграции кадров, усилившуюся после начала специальной военной операции на Украине. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), за март из страны уехали 50−70 тыс. IT-специалистов, а в апреле могут эмигрировать ещё 70−100 тыс. человек.

Сейчас отсрочку от армии могут получить сотрудники IT-компаний в возрасте до 27 лет с высшим образованием, имеющие опыт работы не менее 11 месяцев. Возможность получить льготную ипотеку предоставили IT-специалистам в возрасте от 22 до 40 лет.

В числе других мер поддержки — освобождение от уплаты налога на прибыль и предоставление кредитов на проекты по льготной ставке 3%. Российские IT-компании также на три года освободили от плановых проверок.

В конце марта Минцифры и Минфин начали прорабатывать возможность предоставления налоговых льгот для цифровых медиа, а также введение пониженного страхового тарифа.