Власти задумались о предоставлении налоговых льгот для российских цифровых медиа

Минцифры и Минфин прорабатывают возможность предоставления налоговых льгот для цифровых медиа, а также введение пониженного страхового тарифа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

«Роль медиа, особенно цифровых, стала более значима. Правительство должно сделать всё, чтобы поддержать развитие цифровых медиа», — отметил Шадаев. По его словам, прежде всего обсуждается предоставление льгот, связанных с налогом на прибыль и пониженным тарифом страховых взносов. Министерства хотят приравнять цифровые медиа к IT-компаниям, которые уже пользуются этими льготами.

Глава Минцифры подчеркнул, что в текущий момент данный шаг может создать дополнительную мотивацию для развития медиа, чтобы в условиях сокращения объёмов рекламы они могли выполнять свою функцию.

2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах ускоренного развития IT-отрасли в России. Согласно указу, российские IT-компании будут на три года освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок. Также они смогут брать кредиты по сниженной ставке — не более 3%, а их сотрудники смогут оформить льготную ипотеку и получат отсрочку от призыва на время работы.