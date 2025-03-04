«Пятерочка», «Лемана Про» и DNS: где чаще всего расплачивались бизнес-картами в 2024 году

По состоянию на январь 2025 года корпоративные карты используют 60% индивидуальных предпринимателей (ИП) и 44% компаний с организационно-правовой формой ООО. Аналитики банка для предпринимателей и предприятий «Точка» изучили потребительскую активность владельцев бизнес-карт в 2024 году, выявив наиболее активные отрасли и ключевые категории расходов (результаты есть в распоряжении Sostav).

По мнению аналитиков, индивидуальные предприниматели чаще прибегают к использованию карт из-за удобства совершения платежей. Они применяют их как для повседневных трат, так и для расчетов с контрагентами, тогда как юрлица в основном оплачивают расходы с расчетных счетов.

Бизнес-карты чаще всего используют строители и общепит

Корпоративные карты наиболее востребованы в сферах с регулярными бизнес-расходами. Согласно данным банка «Точка», в 2024 году среди индивидуальных предпринимателей чаще всего пользовались бизнес-картами представители строительного сектора (74,9%), транспортных услуг (72,7%) и общепита (70,5%). Рекламисты в этом рейтинге заняли восьмое место (62,2%).

Среди компаний лидируют сфера общепита и развлекательные заведения (58,6%), туристический бизнес (52,5%) и строительная отрасль (50,9%). Сфера рекламных услуг в топ-10 расположилась на девятом месте (45,1%).

Основные траты предпринимателей связаны с оплатой стройматериалов, продуктов питания, топлива и других необходимых товаров и услуг. Эксперты отмечают, бизнес-карты позволяют быстрее и удобнее рассчитываться с поставщиками, что особенно важно для ИП.

Важно учитывать, что за одной сферой могут скрываться разные модели бизнеса. Например, индивидуальный предприниматель в сфере транспорта может использовать карту для заправки автомобиля, а ООО, являясь логистической компанией или автосалоном, — для работы автопарка или закупки специализированной техники.

Супермаркеты и рестораны — главные места для расчетов бизнес-картами

В 2024 году предприниматели чаще всего расплачивались корпоративными картами в супермаркетах, ресторанах и на автозаправках. Согласно данным банка «Точка», на покупки в супермаркетах приходилось 34,9% всех транзакций среди индивидуальных предпринимателей и 21,1% среди ООО. Второй по популярности категорией у ИП стали рестораны, где доля таких трат составила 15,3%.

Предприниматели выбирают оплату картой из-за удобства — это позволяет избежать сбора и подачи накладных на небольшие суммы, упрощая бухгалтерию. Также бизнес-карты используются ИП для покупок на маркетплейсах (6,9%), оплаты разных услуг (6,7%), топлива (7,6%) и транспорта (4,8%), доставки (1,5%).

У ООО на втором месте по популярности в расчетах бизнес-картами — разные услуги (11%). Третья и четвертая строчки у расходов в категориях «дом и ремонт» (10,9%) и «топливо» (10,7%).

Как выяснили аналитики, ИП и ООО чаще всего расплачиваются бизнес-картами в одних и тех же местах. Среди самых популярных точек — супермаркеты «Пятерочка», «Лемана Про» и «Красное и Белое».

Где бизнесу удобнее всего платить корпоративной картой

В 2024 году предприниматели чаще всего использовали бизнес-карты для покупок в популярных торговых сетях и на маркетплейсах. По данным «Точки», среди индивидуальных предпринимателей лидером стала «Пятерочка» — хотя бы одну покупку здесь совершили 56,9% владельцев бизнес-карт. В топ-10 также вошли «Красное и Белое» (40,9%), «Лемана ПРО» (30,9%) и «Газпромнефть» (30,8%), «Лента» (27,7%), «Вкусно — и точка» (23,9%), Fix Price (21,7%), Ozon (19,4%), Wildberries (18,8%), DNS (18,1%).

Среди ООО чаще всего бизнес-картами расплачивались в «Лемана ПРО» (34,3%), «Пятерочке» (25,2%) и DNS (23,5%). Кроме того, картами оплачивали покупки и услуги в «Газпромнефти» (23,4%), Ozon (22%), «Красное Белое» (17,4%), «Лента» (14,8%), «Яндекс Такси» (13%), Wildberries (12,7%), «Яндекс Плюс» (12,5%).

Как говорится в исследовании «Точки», использование корпоративных карт помогает упростить бизнес-процессы. В отличие от банковских переводов, бизнес-карты позволяют мгновенно оплачивать покупки в магазинах, а в сравнении с наличными обеспечивают прозрачность расчетов и снижают риски блокировки счета по 115-ФЗ. Компании также могут выдавать сотрудникам бизнес-карты с предустановленным лимитом вместо наличных средств.