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09.12.2024 в 17:10

ВТБ запустил сервис оплаты смартфоном «ВТБ Pay»

Он доступен для пользователей с устройствами на базе Android с NFC

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ВТБ запустил сервис бесконтактной оплаты, который получил название «ВТБ Pay». Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что решение позволит клиентам банка совершать покупки смартфоном «в одно касание» на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах.

Клиенты смогут подключить карты «Мир ВТБ» к новому сервису в приложении «ВТБ Онлайн». Для оплаты на кассе нужно разблокировать телефон и приложить его к терминалу.

Новый сервис доступен для клиентов со смартфонами на базе Android с NFC. Пользователи с устройствами на iOS смогут получить платежный стикер ВТБ и также оплачивать покупки бесконтактно.

О том, что ВТБ планирует создать платежное приложение «ВТБ Pay», в начале 2024 года говорил зампред правления группы Георгий Горшков.

ВТБ бесконтактная оплата «ВТБ Pay»
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