Операторы рекламных данных опубликовали тарифы на услуги: 1% от бюджета рекламной кампании

Операторы рекламных данных (ОРД) опубликовали первые тарифы со ставкой в 1% от бюджета рекламной кампании, сообщает ADPASS. Бесплатный период пользования сервисом «Первого ОРД» («Вымпелком») для партнёров площадки закончится в июне. Для тех клиентов, которые не работают с экосистемой «Билайна» стоимость с 1 июля составит 1% от суммы «общей суммы зарегистрированной рекламы в рамках отчётного месяца». Размер минимального ежемесячного платежа составит пять тыс. руб. Партнёры «Первого ОРД», которые не пользуются его услугами, заплатят 500 руб. в месяц.

«Медиаскаут» (МТС) также оценил услугу в 1% от суммы рекламных бюджетов, зарегистрированных через оператора. Однако оператор подключит с 1 июля дифференцированную шкалу расчётов. Этот тариф будет доступен для компании, которая собирается регистрировать в системе рекламные креативы. Остальные заплатят ОРД 0,1% рекламного бюджета, но не более 5 тыс. руб., уточнил представитель «Медиаскаута» ADPASS. Прогрессивная шкала скидок от базового тарифа будет доступна организациям, подающим данные в реестр. Она будет рассчитываться следующим образом: если стоимость услуг по всем операциям клиента в ОРД достигла 50 тыс. руб., то скидка составит 5%, для сумм свыше двух млн рублей — до 50%.

Для тех, кто зарегистрирован в системе, но не пользуется ей стоимость составит тысячу руб. Регистрация саморекламы обойдётся в 20 руб. за хранение мегабайта контента в течение года.

«Медиаскаут» и «Первый ОРД» первыми озвучили тарифы. В прошлом году некоторые оператор обещали о введении временных тарифов для пользователей.

Оператор «Озон ОРД» в конце 2022 года сообщал о введении тарифов в течение первых трёх месяцев текущего года. Общая стоимость услуги зависит от объёма загруженных данных в систему и полученных токенов, минимальная сумма — пять тыс. руб. За минимальный платёж оператор сможет присвоить токен рекламе, сохранить креатив и передать информацию в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР). В планах оператора было установить стоимость загрузки Мг данных в 20 рублей, а токена — 40 руб. Представитель Ozon рассказал изданию, что тарифы всё ещё разрабатывают, но скоро обнародуют.

Оператор рекламных данных «Лаборатория Разработки» (принадлежит «Сберу») до 1 июля будет брать с клиентов один рубль в месяц, сообщается на сайте компании. «ОРД-А», оператор структуры «Национальной Медиа Группы» AmberData, не будет тарифицировать услугу до конца июля. Тарифы сформируют позже.

VK и «Яндекс» не собираются создавать тарифы на услуги созданных ими операторов. Партнёры могут пользоваться услуги ОРД от VK бесплатно, сообщил представитель компании. В «Яндексе» пока раздумывают, стоит ли включать тарифы. Сейчас «Яндекс ОРД» не тарифицирует услуги по маркировке рекламы, размещаемой с помощью системы «Директ».

Представители рынка считают некорректными методики расчёта тарифов МТС и «Вымпелкомом» на передачу данных в ЕРИР. По словам председателя правления селлера Digital Alliance Александра Захарова, расценки этих операторов приведут к росту расходов на открутку рекламы. Он отмечает, что такой подходит усложит процесс передачи рекламных данных.

Директор по цифровой трансформации Media Direction Group Александр Полуэктов считает, что скоро и другие ОРД опубликуют похожие тарифы.

У «Вымпелкома» и МТС стоимость услуг по загрузке креативов и отчётности достаточно высокая, соглашается руководитель отдела размещения и сопровождения сделок по цифровым медиа холдинга Group4Media Екатерина Решетова. По мнению эксперта, это может привести к повышению цен на услуги поставщиков рекламных площадей и операторов рекламных систем, либо спровоцировать компании перейти на использование пока ещё бесплатных ОРД. Она также отмечает, что рынок рекламы долгое время ожидал обнародования тарифов ОРД. Она отмечает, что на решения операторов повлиял закон в первом чтении о штрафах за отсутствие маркировки интернет-рекламы.

Мельников рассчитал, что рекламодателям в случае применения однопроцентного тарифа придётся платить за внесение данных в ЕРИР около 2 млрд в год — один процент от 200 млрд рублей. Это сумма бюджетов, которые могут быть промаркированы российскими операторами (кроме ОРД «Яндекса» и VK). По подсчётам Ассоциации развития интерактивной рекламы, объём всего рынка интернет-рекламы в 2022 году составил 520 млрд рублей.

Госдума 17 мая в первом чтении приняла законопроект о штрафах за неисполнение требований закона о маркировке цифровой рекламы. В нём сказано, что штраф для физических лиц может составить от 10 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тыс. рублей, а для операторов рекламных данных (ОРД) — от 300 до 700 тыс. рублей.

Осенью 2022 года был принят закон о маркировке рекламы в интернете, который обязывает собирать все данные о рекламе в сети.

С сентября прошлого года по апрель 2023 года в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) рекламораспространители внесли информацию о размещениях на 50 млрд руб., что составляет лишь одну пятую бюджета на продвижение, внесённого в реестр. В Роскомнадзора отметили, что в реестр было занесено 5,5 млн рекламных договоров.