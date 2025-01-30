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30.01.2025 в 14:50

Операторов связи обяжут маркировать звонки с городских номеров

Абонент будет видеть на экране надпись «банк», «полезные услуги» и тому подобное

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Минцифры подготовило проект поправок, в том числе в закон «О связи», для защиты россиян от телефонных мошенников. Ведомство хочет обязать мобильных операторов определять звонящих с городских номеров и маркировать такие звонки. На экране смартфона будет отображаться название организации и человек. Это позволит абоненту понять, звонит ему банк или злоумышленник, пишут «Известия».

Правило идентифицировать и проверять личности звонящих и маркировать звонки будет обязательным для всех операторов связи. На экране телефона будет появляться надпись «банк», «полезные услуги» и т. д. Минцифры также хочет запретить госорганам, кредитным организациям и мобильным операторам общаться с клиентами в мессенджерах.

Проект поправок находится в работе и входит в пакет мер по защите от кибермошенников, который разрабатывает Минцифры. Ведомство направило проект на согласование другим министерствам.

В Минцифры отметили, что у некоторых операторов связи уже есть сервисы для определения звонков. Нужно, чтобы функция была доступна на постоянной основе всем абонентам.

В конце прошлого года сообщалось, что мобильные операторы смогут отключить абоненту связь по требованию ФНС или прокуратуры. Они также будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах по решению ведомств.

минцифры телефонные мошенники мобильные операторы
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