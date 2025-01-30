Операторов связи обяжут маркировать звонки с городских номеров

Минцифры подготовило проект поправок, в том числе в закон «О связи», для защиты россиян от телефонных мошенников. Ведомство хочет обязать мобильных операторов определять звонящих с городских номеров и маркировать такие звонки. На экране смартфона будет отображаться название организации и человек. Это позволит абоненту понять, звонит ему банк или злоумышленник, пишут «Известия».

Правило идентифицировать и проверять личности звонящих и маркировать звонки будет обязательным для всех операторов связи. На экране телефона будет появляться надпись «банк», «полезные услуги» и т. д. Минцифры также хочет запретить госорганам, кредитным организациям и мобильным операторам общаться с клиентами в мессенджерах.

Проект поправок находится в работе и входит в пакет мер по защите от кибермошенников, который разрабатывает Минцифры. Ведомство направило проект на согласование другим министерствам.

В Минцифры отметили, что у некоторых операторов связи уже есть сервисы для определения звонков. Нужно, чтобы функция была доступна на постоянной основе всем абонентам.

В конце прошлого года сообщалось, что мобильные операторы смогут отключить абоненту связь по требованию ФНС или прокуратуры. Они также будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах по решению ведомств.