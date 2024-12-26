Мобильные операторы смогут отключить абоненту связь по требованию ФНС или прокуратуры

Операторы связи будут обязаны блокировать денежные средства на абонентских счетах, прекращать возврат предоплаты и отключать связь, если этого потребуют суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура. Соответствующие изменения в закон «О связи» правительство внесло в Госдуму в декабре. Об этом сообщают «Ведомости».

В настоящее время абоненты могут выводить средства со счетов мобильных телефонов или использовать их для оплаты онлайн-покупок, даже если на банковские счета граждан наложен арест. Кроме того, схемы по выводу денег через мобильные счета используют мошенники, получившие доступ к личному кабинету абонента.

Представитель Минцифры уточнил изданию, что законопроект направлен на защиту граждан от мошенничества. Собеседник отметил, что изменения не затронут добросовестных граждан.

В ведомстве добавили, что документом предлагается ввести обязательство возвращать неиспользованный остаток аванса при расторжении договора «с учетом интересов абонента в каждом конкретном случае». При этом дополнительные механизмы контроля или отчетности для операторов не предусмотрены, сказали в Минцифры.

Операторы связи «Билайн», «Мегафон» и Т2 не стали комментировать инициативу.

Как отмечают «Ведомости», законопроект дополняет предыдущие поправки к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», вступившие в силу в июле. Тогда была введена заморозка банковских счетов, если у правоохранительных органов или банков возникли подозрения, что эти счета использовались в преступной деятельности.