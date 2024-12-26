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26.12.2024 в 12:53

Мобильные операторы смогут отключить абоненту связь по требованию ФНС или прокуратуры

Они также будут обязаны замораживать деньги на абонентских счетах по решению ведомств

Операторы связи будут обязаны блокировать денежные средства на абонентских счетах, прекращать возврат предоплаты и отключать связь, если этого потребуют суд, МВД, ФНС, ФТС или прокуратура. Соответствующие изменения в закон «О связи» правительство внесло в Госдуму в декабре. Об этом сообщают «Ведомости».

В настоящее время абоненты могут выводить средства со счетов мобильных телефонов или использовать их для оплаты онлайн-покупок, даже если на банковские счета граждан наложен арест. Кроме того, схемы по выводу денег через мобильные счета используют мошенники, получившие доступ к личному кабинету абонента.

Представитель Минцифры уточнил изданию, что законопроект направлен на защиту граждан от мошенничества. Собеседник отметил, что изменения не затронут добросовестных граждан.

В ведомстве добавили, что документом предлагается ввести обязательство возвращать неиспользованный остаток аванса при расторжении договора «с учетом интересов абонента в каждом конкретном случае». При этом дополнительные механизмы контроля или отчетности для операторов не предусмотрены, сказали в Минцифры.

Операторы связи «Билайн», «Мегафон» и Т2 не стали комментировать инициативу.

Как отмечают «Ведомости», законопроект дополняет предыдущие поправки к Федеральному закону «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», вступившие в силу в июле. Тогда была введена заморозка банковских счетов, если у правоохранительных органов или банков возникли подозрения, что эти счета использовались в преступной деятельности.

МВД ФНС Суд Операторы связи
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