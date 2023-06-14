OpenAI обновила ChatGPT и понизила стоимость подписки

OpenAI объявила о выпуске новых версий GPT-3.5-turbo и GPT-4, сообщает TechCrunch. Разработчик расширяет возможности работы с текстом и понижает стоимость подписки.

Улучшенная GPT-4 позволяет разработчикам описывать функции программирования и заставлять модели создавать код для выполнения этих функций.

В свою очередь, вызов функций поможет в создании чат-ботов, которые отвечают на вопросы, используя внешние утилиты. Они преобразуют обычный текст в запросы к базам данных и извлекают из них структурированную информацию.

«Вызов функций позволяет разработчикам более надежно получать структурированные данные от модели», — пишут представители компании.

У GPT-3.5-turbo в четыре раза увеличено количество токенов (16 тыс.), что помогает ИИ-модели обрабатывать большее количество информации и лучше понимать контекст диалога. OpenAI утверждает, что за один раз она может обработать около 20 страниц текста. При использовании новой версии тысяча входных токенов (загружаемой информации) обойдётся в $0.003, ранее цена составляла $0.006.

После выхода GPT-4 в начале марта OpenAI заявила, что её цель — постепенное обновление существующих моделей, а не создание новых мощных нейросетей с нуля.

Из-за ошибки ChatGPT американский радиоведущий Марк Уолтерс подал иск в отношении компании OpenAI. Причиной обращения в суд стала клевета, как утверждает Уолтерс.

Искусственному интеллекту дали задание резюмировать дело федерального суда на основе PDF-файла. ChatGPT ответила неверно, обвинив радиоведущего в незаконном присвоении более $5 млн. Ранее Уолтер ни в чем подобном не обвинялся, уточняют авторы заметки. Иск был подан 5 июня. Уолтерс требует от ИТ-компании возмещения денежного ущерба, но его размер не уточняется.