Радиоведущий Уолтерс подал в суд на OpenAI из-за ошибки ChatGPT

Радиоведущий из Джорджии Марк Уолтерс подал иск в отношении компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT, сообщает The Verge со ссылкой на материалы судебного разбирательства. Причиной обращения в суд стала клевета, как утверждает Уолтерс.

Искусственному интеллекту дали задание резюмировать дело федерального суда на основе PDF-файла. ChatGPT ответила неверно, обвинив радиоведущего в незаконном присвоении более $5 млн. Ранее Уолтер ни в чем подобном не обвинялся, уточняют авторы заметки.

В The Verge провели эксперимент, желая проверить возможности генеративной ИИ-модели от OpenAI. Нейросеть ответила, что не может открывать внешние файлы. Скорее всего, при выполнении задания использовались дополнения и плагины.

Иск был подан 5 июня. Уолтерс требует от ИТ-компании возмещения денежного ущерба, но его размер не уточняется.

19 мая 2023 года стало известно, что OpenAI запустил мобильное приложение с ChatGPT для iOS. Пока оно доступно только владельцам устройств Apple в США, однако в ближайшие недели компания планирует расширить географию. Также OpenAI работает над версией приложения для Android. В компании указали, что она появится «скоро», но точные даты не назвали. В сообщении говорится, что приложение является бесплатным и синхронизирует историю между устройствами пользователя. В него интегрирована система распознавания речи Whisper, позволяющая осуществлять голосовой ввод. Подписчики ChatGPT Plus получат ранний доступ к новым функциям GPT-4 и более быстрое время отклика.

Разработка чат-бота ChatGPT и привлечение специалистов из Google удвоили убытки компании в 2022 году, до $540 млн. В 2022 году OpenAI заработал всего $28 млн. При этом расходы компании, скорее всего, продолжат расти.