OpenAI представила ИИ-модель GPT-4.5

Американская компания OpenAI презентовала новую модель искусственного интеллекта — GPT-4.5. Модель отличается более обширной базой знаний, улучшенной способностью понимать намерения пользователей и более высоким эмоциональным интеллектом. Об этом говорится в блоге компании.

OpenAI выпустила предварительную версию GPT‑4.5. В компании ее называют «самой большой и лучшей на данный момент моделью для общения в чат-боте».

«Мы делимся GPT‑4.5 в качестве исследовательского прототипа, чтобы лучше понять его сильные и слабые стороны. Мы все еще изучаем его возможности», — говорится в сообщении.

Новая модель обучена на суперкомпьютерах Microsoft Azure. Она обладает более широкими знаниями и более глубоким пониманием мира. GPT‑4.5 будет полезен для программирования, автоматизации сложных задач, написания текстов, общения, обучения, коучинга и мозгового штурма.

GPT‑4.5 — очень большая и ресурсоемкая модель, что делает ее более дорогостоящей⁠, чем GPT‑4, и не позволяет использовать вместо GPT‑4.