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13.11.2023 в 17:15

Open AI хочет получить от Microsoft больше денег на создание «суперинтеллекта»

Компания работает над созданием GPT-5

Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, намерена получить дополнительное финансирование от Microsoft на создание универсального искусственного интеллекта (УИИ; компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого, обладающая способностью выполнять любые когнитивные задачи, которые обычно выполняются человеком). Об этом в интервью Financial Times заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

В начале года источники Bloomberg и Semafor писали, что Microsoft вложит в OpenAI $10 млрд в течение нескольких лет. Через несколько дней компания подтвердила «многомиллиардные» инвестиции.

FT Альтман сказал, что со временем рассчитывает привлечь ещё от Microsoft и других инвесторов «очень большие объёмы средств», чтобы покрыть расходы на создание более продвинутых моделей ИИ.

Отвечая на вопрос, будет ли Microsoft продолжать вкладывать дальше, Альтман ответил: «Я бы на это надеялся». При этом он добавил, что «предстоит пройти долгий путь», прежде чем появится универсальный ИИ, а расходы на его обучение «просто огромные».

«Наш план — создать УИИ, понять, как сделать его безопасным <…> и какие будут выгоды», — сказал глава OpenAI, подчеркнув, что занят изучением двух вопросов: созданием «суперинтеллекта» и формированием вычислительных мощностей для этой задачи.

Кроме того, по словам Альтмана, компания работает над GPT-5, следующим поколением модели ИИ. Однако сроки её выпуска он не назвал.

Чтобы обучить модель, потребуется больше данных, которые будут получены из комбинации общедоступных наборов данных в интернете, а также собственных данных компаний, сказал Альтман.

Он отметил, что GPT-5 будет более сложной, чем прошлые версии, однако трудно предсказать точно, какие новые возможности и навыки появятся у новой модели.

Microsoft Open AI GPT-5 Сэм Альтман
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