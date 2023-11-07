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07.11.2023 в 09:25

OpenAI представила версию ChatGPT с данными о событиях до апреля 2023 года

Ранее у чат-бота были ограниченные знания о происходящем в мире после 2021 года

Компания OpenAI представила обновлённую версию ChatGPT — GPT-4 Turbo. Чат-бот получил знания о мировых событиях до апреля 2023 года, говорится на сайте компании.

Обновлённая версия также имеет 128-килобайтное контекстное окно, которое позволяет обрабатывать запросы длиной более 300 страниц.

Отмечается, что предварительная версия GPT-4 Turbo доступна разработчикам платно через API. Стабильную модель разработчики планируют завершить в ближайшие недели.

У предыдущей версии ChatGPT были ограниченные знания о событиях после 2021 года.

Обновлённая версия GPT-4 также принимает изображения, запросы text-to-speech (TTS; преобразование печатного текста в звучащую речь) и интегрируется с DALL-E 3.

В компании заявили, что в GPT-4 Turbo пользователи смогут задавать модели более сложные задачи в одном запросе. Например, использовать определённый язык программирования для результатов.

Кроме того, OpenAI указала, что будет следовать примеру Microsoft и Google и предоставит гарантии защиты авторских прав для корпоративных пользователей через программу Copyright Shield.

В конце сентября OpenAI сообщила, что ChatGPT умеет искать информацию «из проверенных источников» в интернете и выдавать на них прямые ссылки. До этого чат-бот использовал данные, собранные до сентября 2021 года. Нейросеть использует поисковый движок Bing от Microsoft.

Нейросеть ChatGPT OpenAI языковая модель
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