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06.11.2026 в 10:25

Google, Meta* и TikTok подали иски против закона об ограничении соцсетей для подростков

Это не первая попытка технологических компаний оспорить закон

Google, Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) и TikTok подали иски против нового закона Калифорнии, запрещающего социальным платформам использовать функции, способные вызывать привыкание у пользователей младше 16 лет. Ограничения касаются алгоритмических рекомендаций контента и автоматического воспроизведения видео, сообщает Reuters.

Компании считают, что закон нарушает Первую поправку к Конституции США, которая защищает свободу слова и право платформ самостоятельно определять способы распространения контента. Кроме того, истцы утверждают, что ограничения противоречат статье 230 Закона о коммуникациях, защищающей интернет-компании от ответственности за пользовательский контент и решения о его отображении. Google и Meta* обратились в суд Северного округа Калифорнии, TikTok — в Центрального.

Google утверждает, что персонализированные рекомендации YouTube помогают подросткам находить образовательный и развлекательный контент с учетом их интересов и возраста. Автовоспроизведение компания сравнивает с просмотром телевизионных программ и отмечает, что эта функция по умолчанию отключена для пользователей младше 18 лет.

Meta*, в свою очередь, заявляет, что уже внедряет дополнительные меры защиты несовершеннолетних. В частности, компания согласилась установить двухчасовое дневное ограничение на использование соцсетей подростками, которое родители могут отменить, а также предоставить возможность отключать персонализацию и автовоспроизведение.

Компании называют новые законодательные ограничения избыточными и намерены добиться их отмены через суд.

Напомним, новый закон подписан в сентябре. Он дополняет принятый в 2024 году закон о защите детей от зависимости от социальных сетей, который требует согласия родителей на алгоритмические рекомендации публикаций пользователям младше 18 лет. Ранее Meta* и Google такжн обратились в федеральный апелляционный суд США с просьбой временно заблокировать действие этого закона.

Юлия Топольская
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