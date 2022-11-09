В ONY обновили аудиобрендинг Kaspersky

В ONY разработали новое звучание Kaspersky — креаторам предстояло отразить в звуке технологичность и «человечность» компании. Команда агентства поделилась с Sostav деталями реализации кейса.

Первую версию аудиобрендинга Kaspersky создала студия REEF в 2015 году — после ребрендинга в 2019 году у компании появилась новая бренд-платофрма, а также изменился визуальный стиль. Опираясь на него, ONY нужно было создать звук будущего, сохранив при этом его преемственность.

Так, креаторы пересмотрели подход к ритмике и тембральному наполнению. В агентстве считают, что им удалось найти оптимальное соотношение синтетического и акустического звучания, чтобы добиться эмпатии при прослушивании.

Команда агентства ONY: Чтобы точно подобрать тембры, мы обратились к цифровому синтезу звука, и получили наиболее обширный контроль над гармоническими характеристиками звука. Аналоговый синтез, в свою очередь, помог получить кастомные тембры, обрабатываемые впоследствии на постпродакшене в цифровой среде. Для живого звучания мы выбрали звук электрогитары, который благодаря обработке через цифровую среду получился аккуратным и приглушенным. Он хорошо ложится на общую картинку и приятно работает вместе с основной синтетической конструкцией.

Как отметили в творческой группе кейса, так ритм-секция получилась минималистичной и современной — она напоминает о технологичности бренда.

С помощью модульного синтеза и ресэпмлинга креаторы объединили обычную и развернутую, запущенную задом наперед, версии трека. Концепт проекта предусматривал пространственное звучание, поэтому в агентстве проработали ударную секцию для её аккуратного дополнения всех остальных тембров.

Kaspersky ежегодно проводит более 60 мероприятий, в которых активно использует саунд-ассеты. Они подходят под совершенно разные задачи, уточнили в ONY. Например, треки можно зацикливать на неопределенное время в качестве лоудера.

Ранее в ONY рассказали о разработке айдентики операционной системы Kaspersky — в её основу легла визуальная метафора кибериммунитета.