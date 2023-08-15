Онлайн-школа «Умскул» провела ребрендинг

Впервые за три года команда онлайн-школы «Умскул» провела ребрендинг. Совместно с бренд-бюро «Щука» она разработала бренд-стратегию, концепцию и айдентику. Внедрить новый стиль во все каналы и подготовить редакционную политику помогли коллеги из агентства Nado. О ребрендинге Sostav рассказал генеральный директор и основатель «Умскул» Дмитрий Данилов.

Идея

Мы давно подходили к ребрендингу, понимая, что айдентика перестала в полной мере отражать уровень развития проекта. Она не отвечала на требования современности и аудитории — модной молодёжи из городов-миллионников возрастом от 13 до 23 лет. Продукт должен меняться и расти. Мы улучшили образовательную программу и платформу, за семь лет выпустили десятки тысяч учеников. «Умскул» — новый, и стиль нам нужен новый: современный, технологичный, вдохновляющий.

Наша команда сформулировала концепцию для визуального обновления: «Собери путь к успеху и сконструируй свою систему знаний вместе с „Умскул“». Также она создала новое позиционирование: «Школа моего успеха».

Знак и логотип

Главный символ школы — «медведь» — сохранился, но мы изменили его характер. Силуэт нового знака острый и чёткий, как и все элементы фирменного изометрического ландшафта. Мы выросли, и медведь тоже должен вырасти: он больше не может оставаться плюшевой игрушкой. А должен быть современным и крутым проводником в новый мир — к лучшему образованию и успешному будущему.

Типографика

Фирменный шрифт обновлённого бренда — CoFo Gothic. Он нейтральный и элегантный, строгий и энциклопедический, но в то же время смелый и уверенный. По характеру шрифт составляет пару логотипу, а набранные им сообщения убедительны в крупных и вспомогательных формах. Ранее мы использовали шрифт Tt First Neue.

Палитра цветов

Цветовая система разделена на трёхцветную основную палитру бренда и многомерную палитру предметов.

Графика предметов

Каждому школьному предмету мы определили не только свой набор цветов, но и соответствующий графический символ.

Иллюстрации

Персонаж, предметы, пространство, путь к успеху и достижения — основные компоненты графической системы. Персоналии — это ученики и преподаватели, предметы — дисциплины, в которых они стремятся преуспеть. Стрелка символизирует извилистый, но предсказуемый путь, по которому ученики онлайн-школы «Умскул» приходят к желаемым результатам.

Иллюстрации предметов и достижений наша команда стилизовала под схемы и чертежи из школьных учебников. У них чёткие контуры, объёмные формы, выпуклые элементы и яркие заливки.

Фотостиль

Мы провели концептуальные изменения и в визуальном представлении преподавателей школы и учеников. На новых фотографиях у них естественные и спокойные позы. Взгляд — дружелюбный, уверенный и в меру серьёзный. В целом фотостиль стал энергичным и драйвовым. Он не перегружен школьным и иным реквизитом.

Ученики и преподаватели нанесены на «пространство успеха» в проекциях, которые соответствуют его сетке. Фоны меняются в зависимости от среды. Фотографии мы дополнили графическими объектами, перекликающимися со знаком и иллюстрациями школьных дисциплин.

Ребрендинг будет происходить постепенно. Сначала наша команда обновит основные внешние каналы коммуникации онлайн-школы «Умскул», такие как сайт и социальные сети, и образовательную платформу. Далее мы будем постепенно вводить новый визуальный язык в остальные каналы и продукты: мобильное приложение, «Ум-Журнал» и другие.

Анастасия Бутрым, креативный директор и бренд-стратег «Щуки»: Перед тем, как создавать айдентику, мы определили множественную структуру характера бренда: какой он сам по себе, каким его воспринимают снаружи и, главное, — кто. Дети и подростки сейчас постоянно в стрессе из-за экзаменов и других испытаний. От этого они не хотят вылезать из социальных медиа, наполненных моментальным вознаграждением. Поэтому мы были нацелены создать бренд, который бы растворял предубеждения и страхи, воспринимался доступным, остроумным, заботливым и вдохновляющим, а ещё конкурировал бы за внимание подростков с их привычными источниками дофамина.