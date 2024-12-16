Метаверс и креативность: зачем бизнесу осваивать виртуальные миры

Лаборатория креативных индустрий «Сколково», российские разработчики метаверс-индустрии и создатели метавселенных, обсудили перспективы креативной экономики и показали, как бренды покоряют метамиры. Команда «Сколково» представила Sostav первые итоги исследования, посвященного развитию метаверс в России, а коллеги из индустрии рассказали о коллаборациях между бизнесом и креативом.
Лидия Рой, руководитель лаборатории креативных индустрий «Сколково»:
Данные первого этапа исследования про метаверс, проводимого совместно с представителями метаверс-индустрии: 51% опрошенных знают и используют метавселенные для бизнеса, 27% знают, но не используют.
В «Сколково» собралось рекордное, по сравнению с другими конференциями на тему метавселенных, количество представителей, которые заняты развитием метaверс-индустрии в России. Среди разработчиков были представлены Voltep online, Virtonex, Sense Tower, MTC verse, центр развития технологий метаверс «Сбера» и представители маркетинговых агентств.
Екатерина Черкес-заде, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ):
Рост доли креативных индустрий в национальной экономике и ВВП: в 2022 году она составляла 3,2%, в 2023-м — 3,4%, в 2024 году она достигла 3,5%. К 2030 году стоит цель увеличить долю креативных индустрий до 6% ВВП. Метавселенная как тренд — это сквозная технология, на основе которой можно построить новые продукты. Благодаря достижениям в области виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и технологии блокчейн метавселенная превратилась из научно-фантастического понятия в осязаемую реальность.
Александр Якубов, CEO & Founder Hologroup, создатель метавселенной Virtonex представил платформу-конструктор с широким функционалом для организации виртуальных ивентов в онлайн формате. «Мы развиваем метавсленную кроссплатформенно — сейчас с компьютеров и VR-очков, а в ближайшие две недели подключим смартфоны и браузер» — рассказал эксперт.
Иван Хворов, директор программы «Сколково MBA», сопродюсер программы «Управление бизнесом на данных», рассказал о том, как игры и метамиры, в частности в образовании, являются решением для задач бизнеса и работы с разновозрастной аудиторией. Объяснил, почему компании и корпорации постепенно заменяют онлайн-конференции на метавсленные.
Иван Хворов, директор программы «Сколково MBA»:
Мы провели исследование среди клиентов и выяснили, что 48 из 50 сотрудников с энтузиазмом относятся к такому формату и 96% участников принимают активное участие в мероприятии, если оно проходит в метаверс. Процент вовлеченности и погружения в несколько раз превышает показатели обычных онлайн-конференций.
Когда мы делаем игры для образования, мы в первую очередь работаем с вовлеченностью аудитории. Интересно то, что для разных поколений это по-разному. Иксов удивить чем-то сложно, потому что иксы, мягко говоря, видели многое. При них разродилась эра интернета, при них потом появился искусственный интеллект. И просто чтобы удивить их, появляются игры. Для миллениалов это способ рассказывать контент в понятном, интересном виде, а для зетов и для альф это, возможно, единственный способ подавать информацию.
Помимо корпоративных мероприятий и образования, метавсленные захватывают еще одну важную область, которая на данный момент занимает большую часть индустрии — метамаркетинг.
Александр Кадыкеев, CEO VOVA family part of JAMI LUP:
Метавселенная — это канал интерактивного взаимодействия и глубокого контакта между брендом и пользователем. Это новый виток развития интернета и социальных сетей в виде онлайн-платформ, которые позволяют интерактивно коммуницировать с аудиторией.
Как растет индустрия метаверс в России: если в 2022 году было разработано 17 проектов с бюджетом в 41 млн рублей, то к 2024 году цифра выросла в 3 раза: 139 млн рублей и 40 проектов в метавсленных Roblox, Fortnite и Minecraft. CEO VOVA family part of JAMI LUP представил проект, который агентство метамаркетинга разработало для «Союзмультфильма»: мир «Простоквашино» в Roblox.
Александр Кадыкеев, CEO VOVA family part of JAMI LUP:
Коммуникационная идея проекта заключалась в том, чтобы через интеграцию культовых персонажей и мира «Простоквашино» в популярную игровую платформу показать, что любимый мультфильм может быть частью современной цифровой реальности, создавая эмоциональную связь с новым молодым поколением. Клиент хотел использовать платформу для монетизации, при интеграции партнеров. Важно отметить стратегический взгляд бренда на развитие мира в Roblox, что значительно отличает его от других брендовых миров: мы решили, что нам нужен не просто разовый спецпроект, а новый брендированный актив, где мы сможем взаимодействовать с аудиторией бренда долгосрочно.