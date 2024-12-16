Метаверс и креативность: зачем бизнесу осваивать виртуальные миры

Лаборатория креативных индустрий «Сколково», российские разработчики метаверс-индустрии и создатели метавселенных, обсудили перспективы креативной экономики и показали, как бренды покоряют метамиры. Команда «Сколково» представила Sostav первые итоги исследования, посвященного развитию метаверс в России, а коллеги из индустрии рассказали о коллаборациях между бизнесом и креативом.

Лидия Рой, руководитель лаборатории креативных индустрий «Сколково»: Данные первого этапа исследования про метаверс, проводимого совместно с представителями метаверс-индустрии: 51% опрошенных знают и используют метавселенные для бизнеса, 27% знают, но не используют.

В «Сколково» собралось рекордное, по сравнению с другими конференциями на тему метавселенных, количество представителей, которые заняты развитием метaверс-индустрии в России. Среди разработчиков были представлены Voltep online, Virtonex, Sense Tower, MTC verse, центр развития технологий метаверс «Сбера» и представители маркетинговых агентств.

Екатерина Черкес-заде, директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ): Рост доли креативных индустрий в национальной экономике и ВВП: в 2022 году она составляла 3,2%, в 2023-м — 3,4%, в 2024 году она достигла 3,5%. К 2030 году стоит цель увеличить долю креативных индустрий до 6% ВВП. Метавселенная как тренд — это сквозная технология, на основе которой можно построить новые продукты. Благодаря достижениям в области виртуальной реальности (VR), дополненной реальности (AR) и технологии блокчейн метавселенная превратилась из научно-фантастического понятия в осязаемую реальность.

Александр Якубов, CEO & Founder Hologroup, создатель метавселенной Virtonex представил платформу-конструктор с широким функционалом для организации виртуальных ивентов в онлайн формате. «Мы развиваем метавсленную кроссплатформенно — сейчас с компьютеров и VR-очков, а в ближайшие две недели подключим смартфоны и браузер» — рассказал эксперт.

Иван Хворов, директор программы «Сколково MBA», сопродюсер программы «Управление бизнесом на данных», рассказал о том, как игры и метамиры, в частности в образовании, являются решением для задач бизнеса и работы с разновозрастной аудиторией. Объяснил, почему компании и корпорации постепенно заменяют онлайн-конференции на метавсленные.

Иван Хворов, директор программы «Сколково MBA»: Мы провели исследование среди клиентов и выяснили, что 48 из 50 сотрудников с энтузиазмом относятся к такому формату и 96% участников принимают активное участие в мероприятии, если оно проходит в метаверс. Процент вовлеченности и погружения в несколько раз превышает показатели обычных онлайн-конференций. Когда мы делаем игры для образования, мы в первую очередь работаем с вовлеченностью аудитории. Интересно то, что для разных поколений это по-разному. Иксов удивить чем-то сложно, потому что иксы, мягко говоря, видели многое. При них разродилась эра интернета, при них потом появился искусственный интеллект. И просто чтобы удивить их, появляются игры. Для миллениалов это способ рассказывать контент в понятном, интересном виде, а для зетов и для альф это, возможно, единственный способ подавать информацию.

Помимо корпоративных мероприятий и образования, метавсленные захватывают еще одну важную область, которая на данный момент занимает большую часть индустрии — метамаркетинг.

Александр Кадыкеев, CEO VOVA family part of JAMI LUP: Метавселенная — это канал интерактивного взаимодействия и глубокого контакта между брендом и пользователем. Это новый виток развития интернета и социальных сетей в виде онлайн-платформ, которые позволяют интерактивно коммуницировать с аудиторией.

Как растет индустрия метаверс в России: если в 2022 году было разработано 17 проектов с бюджетом в 41 млн рублей, то к 2024 году цифра выросла в 3 раза: 139 млн рублей и 40 проектов в метавсленных Roblox, Fortnite и Minecraft. CEO VOVA family part of JAMI LUP представил проект, который агентство метамаркетинга разработало для «Союзмультфильма»: мир «Простоквашино» в Roblox.