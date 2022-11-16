В законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды предложили поправки

Онлайн-кинотеатры предложили вносить материалы, содержащие ЛГБТ-пропаганду, в перечень оснований для блокировки онлайн-ресурсов Роскомнадзором. Если владельцы сайтов не удалят в установленный срок такой контент по требованию ведомства, то должны будут заплатить штрафы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предложения гендиректора ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина.

Бырдин пояснил, что в первоначальной версии пакета законопроектов о запрете ЛГБТ-пропаганды не прописан механизм блокировки. «Такое положение вещей может привести к тому, что в легальном сегменте всё будет хорошо, а пиратские сервисы новые запреты никак не почувствуют», — добавил он. Ассоциация полагает, что предлагаемое дополнение позволит сохранить единообразный подход к реагированию на запрещённую информацию, как это сейчас происходит в случае публикации экстремистских материалов или детского порно.

«Также среди наших предложений — отложить срок вступления закона в силу до 1 июля 2023 года, чтобы и индустрия, и государственный аппарат успели подготовиться», — добавил Бырдин. Однако глава комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн не видит оснований для переноса вступления закона в силу. «Госаппарат готов к немедленной реализации закона», — подчеркнул он, добавив, что большинство игроков согласны выполнять новые нормы.

Депутат от фракции «Новые люди» Ксения Горячева также предложила предусмотреть несколько категорий, в отношении которых не должна применяться категория «пропаганда нетрадиционных сексуальных предпочтений или отношений». В частности, информационные, нейтральные материалы, а также материалы, поданные в юмористическом и сатирическом ключе, научные публикации и материалы, относящиеся к произведениям литературы, искусства, мифологии и других общепризнанных объектов культуры, не должны подпадать под действие закона, полагает она.

Напомним, Госдума 27 октября в первом чтении единогласно приняла законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Штраф за ЛГБТ-пропаганду для граждан составит до 400 тыс. руб., для юридических лиц — до 5 млн руб., за пропаганду педофилии — от 1 млн руб. до 10 млн руб. Sostav разбирался, какие изменения в законе «О рекламе» повлечёт за собой новый законопроект.