Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Aff1.ru — партнерские программы и digital-маркетинг
Altcraft Platform
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.10.2022 в 15:33

Количество платных подписчиков онлайн-кинотеатров выросло впервые с начала года

Доля оформивших платную подписку достигла 30% и вернулась к показателям начала года

1

В третьем квартале 2022 года количество пользователей с подпиской на онлайн-кинотеатры выросло — в среднем подписка была оформлена у 44% горожан, платная — у 30%. Большинство пользователей — это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Лидером среди онлайн-кинотеатров продолжает оставаться «Кинопоиск», число подписчиков которого выросло до 17,2%. Такие результаты получили исследователи компании GfK.

Во втором квартале 2022 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров среди городских жителей 16−55 лет снизилась до 42%. Однако в третьем квартале показатели выросли: подписка оформлена у 44% горожан, что почти достигает показателей первого квартала — 46%. Число оформивших платную подписку тоже вернулось к показателям начала года — 30%, несмотря на уход Netflix и Megogo. Для сравнения, во втором квартале количество платящих упало до 28%.

Больше всего оформляют подписку, в том числе платную, жители Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 25 до 34 лет. В городах с населением менее 100 тыс. люди не особо интересуются контентом онлайн-кинотеатров и не подписываются на них. Чаще всего это представители старшей возрастной группы 45−55 лет.

«Кинопоиск» продолжает занимать лидирующие позиции среди российских онлайн-кинотеатров. В третьем квартале у сервиса выросло общее количество подписчиков — 17,2% против 14,7% во втором квартале. Увеличилось и количество платящих подписчиков — 12,4% по сравнению с 10,5% за апрель-июнь.

Второю позицию стабильно сохраняет «Иви». Показатели сервиса остались на прежнем уровне второго квартала: подписка оформлена у 10,1% горожан, 5,9% — продолжают платить за контент. Третье место занимает онлайн-кинотеатр Wink. Общее количество его подписчиков и количество платящих зрителей выросло: с 7,3% до 8,6% и с 5,3% до 6,2% соответственно.

Онлайн-опрос проходили жители городов России, включая малые города с населением до 100 человек. Всего участие приняли7500 респондентов в возрасте 16−55 лет. Предметом исследования стали 15 онлайн-кинотеатров: Okko, «Кинопоиск», «Иви», Premier, more.tv, Netflix, Amediateka, Megogo, Google Play Movies & TV, Apple TV +, Wink, Start, «Билайн ТВ», Kion, «Мегафон ТВ». Под подписчиками в данном исследовании понимаются не только те жители городов, на которых непосредственно оформлены аккаунты с подпиской, но и члены домохозяйств, которые совместно пользуются оформленной подпиской. Включая бесплатную и оформленную на пробный период.

GfK Исследования Онлайн-кинотеатры
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Исследования
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.