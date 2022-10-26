Количество платных подписчиков онлайн-кинотеатров выросло впервые с начала года

В третьем квартале 2022 года количество пользователей с подпиской на онлайн-кинотеатры выросло — в среднем подписка была оформлена у 44% горожан, платная — у 30%. Большинство пользователей — это жители Москвы и Санкт-Петербурга. Лидером среди онлайн-кинотеатров продолжает оставаться «Кинопоиск», число подписчиков которого выросло до 17,2%. Такие результаты получили исследователи компании GfK.

Во втором квартале 2022 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров среди городских жителей 16−55 лет снизилась до 42%. Однако в третьем квартале показатели выросли: подписка оформлена у 44% горожан, что почти достигает показателей первого квартала — 46%. Число оформивших платную подписку тоже вернулось к показателям начала года — 30%, несмотря на уход Netflix и Megogo. Для сравнения, во втором квартале количество платящих упало до 28%.

Больше всего оформляют подписку, в том числе платную, жители Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 25 до 34 лет. В городах с населением менее 100 тыс. люди не особо интересуются контентом онлайн-кинотеатров и не подписываются на них. Чаще всего это представители старшей возрастной группы 45−55 лет.

«Кинопоиск» продолжает занимать лидирующие позиции среди российских онлайн-кинотеатров. В третьем квартале у сервиса выросло общее количество подписчиков — 17,2% против 14,7% во втором квартале. Увеличилось и количество платящих подписчиков — 12,4% по сравнению с 10,5% за апрель-июнь.

Второю позицию стабильно сохраняет «Иви». Показатели сервиса остались на прежнем уровне второго квартала: подписка оформлена у 10,1% горожан, 5,9% — продолжают платить за контент. Третье место занимает онлайн-кинотеатр Wink. Общее количество его подписчиков и количество платящих зрителей выросло: с 7,3% до 8,6% и с 5,3% до 6,2% соответственно.