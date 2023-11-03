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18+
03.11.2023 в 11:38

Vivienne Sabo раскритиковали за сексуализацию в рекламе новой туши для ресниц

Внешний вид упаковки напоминает «игрушки для взрослых»

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Пользователи подвергли критике рекламный ролик Vivienne Sabo за излишнюю сексуализацию. Бренд представил новые туши Lashextase, Grand Noire и Volume Etalon. Внешний вид упаковки больше напоминает «игрушки для взрослых».

В описании к ролику в Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) компания написала: «Женское удовольствие — то, о чём важно говорить. То, что важно показывать».

По заявлению бренда, новые туши напомнят о важности женского удовольствия, смелости его отстаивать и свободе выбирать себя.

«Можно ждать, пока кто-то другой подумает о твоём удовольствии, а можно взять его в свои руки. Мы за второе», — говорится в описании к ролику.

Одни пользователи назвали рекламу мерзкой, неприятной и отталкивающей и заявили, что она развращает детей и подростков. Другие отметили нестандартный подход маркетологов.

Реклама Косметика Vivienne Sabо́
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