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23.01.2025 в 16:45

Ольга Балабоня возглавила направление электронной коммерции RoRe Group

Топ-менеджер будет отвечать за развитие рекламных инструментов и стратегий в e-com для клиентов

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Ольга Балабоня

Ольга Балабоня назначена директором по электронной коммерции в группе компаний «Родная речь». Об этом Sostav сообщили в группе.

Ольга будет руководить направлениями аналитики, ретейл-медиа рекламы и e-com-контента. Перед ней стоит несколько ключевых задач: развитие рекламных инструментов и стратегий для клиентов группы, усиление коллаборации между ретейл-медиа и другими медиаканалами, запуск и развитие собственных технологических продуктов компании и популяризация ретейл-медиа в индустрии.

Ольга Балабоня построила свою карьеру в группе компаний «Родная речь», где работает с 2008 года. За это время она занимала ключевые позиции в различных направлениях и работала с топ-рекламодателями, среди которых — «билайн», Dr Reddy's, «Сбер» и другие. Эксперт отвечала за комплексный диджитал-маркетинг для клиентов категорий телекоммуникаций, фармацевтики, финансов, банков и других.

До назначения Ольга руководила направлением e-commerce для крупного клиента в категории FMCG. Она также участвовала в разработке продуктовых решений для ретейл-медиа, включая инструмент Serpent, предназначенный для мониторинга конкурентных размещений на маркетплейсах.

Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции группы компаний «Родная речь»:

Есть амбиции реализовать свои идеи в e-commerce, тем самым укрепить его позиции в маркетинговом миксе. Крайне признательна «Родной речи» за возможность это сделать.

Ирина Козлова, директор практик перформанс, программатик и электронной коммерции группы компаний «Родная речь»:

Оля — сильный лидер, как с экспертизой в диджитале и ретейл-медиа-маркетинге, так и в создании продуктовых решений. На рынке «Родная речь» является значимым игроком, который растит не только собственную экспертность и продукты в e-commerce, но делает много и для развития рынка. В наших совместных с Олей планах делать еще больше для наших клиентов и для индустрии.

Электронная коммерция e-com ГК «Родная речь» Ольга Балабоня RoRe Group
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