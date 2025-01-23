Ольга Балабоня возглавила направление электронной коммерции RoRe Group

Ольга Балабоня назначена директором по электронной коммерции в группе компаний «Родная речь». Об этом Sostav сообщили в группе.

Ольга будет руководить направлениями аналитики, ретейл-медиа рекламы и e-com-контента. Перед ней стоит несколько ключевых задач: развитие рекламных инструментов и стратегий для клиентов группы, усиление коллаборации между ретейл-медиа и другими медиаканалами, запуск и развитие собственных технологических продуктов компании и популяризация ретейл-медиа в индустрии.

Ольга Балабоня построила свою карьеру в группе компаний «Родная речь», где работает с 2008 года. За это время она занимала ключевые позиции в различных направлениях и работала с топ-рекламодателями, среди которых — «билайн», Dr Reddy's, «Сбер» и другие. Эксперт отвечала за комплексный диджитал-маркетинг для клиентов категорий телекоммуникаций, фармацевтики, финансов, банков и других.



До назначения Ольга руководила направлением e-commerce для крупного клиента в категории FMCG. Она также участвовала в разработке продуктовых решений для ретейл-медиа, включая инструмент Serpent, предназначенный для мониторинга конкурентных размещений на маркетплейсах.

Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции группы компаний «Родная речь»: Есть амбиции реализовать свои идеи в e-commerce, тем самым укрепить его позиции в маркетинговом миксе. Крайне признательна «Родной речи» за возможность это сделать.