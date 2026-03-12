Олег Дерипаска возглавил список российских миллиардеров по версии Forbes

За последний год большинство российских участников мирового рейтинга Forbes увеличили свои состояния. 85 бизнесменов стали богаче, а суммарный рост их капитала составил $84,6 млрд. Одним из ключевых факторов стало укрепление рубля по отношению к доллару.

Число российских миллиардеров в мировом списке Forbes увеличилось со 146 до 155 человек. За год состояние выросло у 85 участников рейтинга, у 18 оно осталось на прежнем уровне, а у 35 — сократилось.

Российскую десятку Forbes по росту состояния в 2026 году возглавил Олег Дерипаска: его капитал увеличился на 85%, до $7,6 млрд, в основном за счет подорожания акций холдинга «Эн+». На второй строчке рейтинга — Татьяна Ким, которая нарастила состояние до $8,1 млрд (+76%) благодаря устойчивой прибыльности Wildberries.

На третьем месте в рейтинге — Игорь Алтушкин, основатель «Русской медной компании», его состояние Forbes оценивает в $4,9 млрд. Четвертый — совладелец энергосбытовой компании «Русэнергосбыт» Григорий Березкин с капиталом $1,8 млрд. Пятое место занимает Сулейман Керимов и его семья, связанные прежде всего с золотодобывающей компанией «Полюс», их состояние достигает $25,7 млрд.

На шестой строчке — партнер УГМК и «Кузбассразрезугля» Андрей Бокарев с капиталом $4,9 млрд, на седьмой — его давний партнер по УГМК Андрей Козицын с $5,2 млрд. Восьмую и девятую позиции делят совладельцы девелоперской группы «Киевская площадь» Зарах Илиев и Год Нисанов, каждый с капиталом по $5,1 млрд. Десятое место занимает владелец транспортного холдинга «Новотранс» Константин Гончаров, его состояние оценивается в $1,6 млрд.

