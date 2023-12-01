X5 Group представила концепцию магазинов «Около»

X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка», «Чижик») разместила на своём сайте концепцию будущей франчайзинговой сети магазинов «Около». В октябре ритейлер анонсировал запуск точек малых форматов. На это обратил внимание Shopper’s.

По данным X5, по франшизе можно будет открыть магазины трёх форматов: «стандарт» площадью 120−150 квадратных метров, «медиум» (90−120 квадратных метров) и «экспресс» (60−90 квадратных метров).

Управлять магазинами будут партнёры. Им передадут право на использование бренда «Около». Договор с франчайзи заключат сроком на пять лет.

Х5 предоставит партнёру оборудование и рекламные материалы на общую сумму до 2,5 млн руб. В течение срока действия договора франчайзи обязан каждый месяц закупать товары у Х5 на сумму не менее чем 1 млн руб. с НДС.

Кроме того, партнёр может оказывать Х5 услуги по выдаче заказов предпринимателям в пункте выдачи заказов. Ритейлер будет выплачивать за это вознаграждение в размере 5% от стоимости выданных заказов.

Также в магазинах «Около» предполагается наличие кафе. Оно изображено на макете. В анкетах для контрагентов запрашиваются сведения о наличии лицензии на продажу алкоголя.

Согласно опубликованным материалам, фирменные цвета сети «Около» — сочетание бирюзового и оранжевого. Они присутствуют в оформлении вывески и интерьера магазина.

В октябре директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Владимир Салахутдинов сообщил, что в ближайшие месяцы ритейлер протестирует работу магазинов малых форматов. Он говорил, что сегмент «несетевой розницы», оценивается аналитиками в 1,5−2 трлн руб.

Сейчас под управлением Х5 находятся разные форматы — «жёсткие» дискаунтеры «Чижик», «магазины у дома» «Пятёрочка», супермаркеты «Перекрёсток», а также магазины «Красный Яр» и «Слата». До проекта «Около» торговых объектов в сегменте небольших магазинов у ритейлера не было.

В апреле 2023 года X5 объявил, что закрыл последний гипермаркет сети «Карусель». Закрыть этот формат решили ещё в 2021 году. Отказ от сети связан с изменением покупательского поведения.