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24.10.2019 в 15:20

«Одноклассники» запускают свой виртуальный музей

Соцсеть откроет портал с выставками и аудиогидами, озвученными знаменитостями

Социальная сеть «Одноклассники» запустила портал об искусстве «Мы в музей», на котором собраны интерактивные арт-проекты, виртуальные выставки и викторины, созданные крупнейшими музеями России и мира. Теперь каждый пользователь, не выходя из дома, сможет познакомиться с шедеврами российской и мировой живописи.

Среди первых зарубежных проектов — аудиогиды к шедеврам фламандских живописцев, озвученные знаменитостями. Среди участников — саксофонист и джазмен Алексей Козлов, телеведущие братья Верники, актер Никита Ефремов, директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова и другие.

Проект создан при участии пяти музеев, чьи кураторы выбрали десять шедевров фламандских живописцев из своих коллекций. Среди них — Королевские музеи изящных искусств в Брюсселе, Дом-музей Рубенса и Музей Майер ван ден Берг в Антверпене, музей Грунинге в Брюгге и Собор Святого Бавона в Генте. Пользователи смогут также пройти тест о символизме в живописи фламандцев. Например, узнать, что символизирует человек в синем плаще на полотнах Брейгеля и какой «фирменной» фразой Ван Эйк подписывал свои картины.

Ранее стало известно, что Минкульт ищет партнера для создания музейных мультимедиа-гидов в формате дополненной реальности. Ведомство планирует оцифровать 48 экспозиций музеев по всей России.

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