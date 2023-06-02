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02.06.2023 в 09:00

«Одноклассники» запустили линейку оригинальных шоу

Они будут выходить на платформе в течение летнего сезона

«Одноклассники» (ОК) объявили о запуске линейки оригинальных шоу. Они будут выходить на платформе в течение всего лета. Шоу посвящены различным хобби россиян: путешествиям, домашним животным, кулинарии, отдыху на природе и другим увлечениям. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе соцсети.

В компании уточнили, что отснято более 50 эпизодов для семи проектов, которые выйдут в ОК эксклюзивно. Посмотреть их можно будет в сервисе «Увлечения», а также в официальных группах про кулинарию и путешествия в соцсети.

Как пояснили в ОК, тематики шоу были выбраны с учётом активности в сервисе «Увлечения», а также сезонных интересов пользователей соцсети.

Летний сезон открывает шоу «Моё хобби лучше». Его ведущие — Екатерина Скулкина и Олег Верещагин. В рамках шоу они будут разрушать существующие стереотипы про «мужские» и «женские» хобби. Отмечается, что ведущие опробуют распространённые увлечения россиян на себе. Эпизоды шоу будут выходить каждый вторник.

Фото: ОК

Следующее шоу — «В мире домашних животных» — стартует 7 июня. В нём будет использован контент популярных блогеров, а также личные видео пользователей ОК.

30 июня состоится релиз тревел-шоу «ОК, мам, поехали», в котором телеведущий Иван Чуйков вместе со своей мамой Ириной отправятся в путешествие по России. Ведущие проекта покажут, насколько новыми могут быть места для людей разных поколений, отметили в компании.

Линейку кулинарного контента в ОК пополнит коллекция программ. Шоу «Готовим на даче» с шеф-поваром Александром Бельковичем расскажет пользователям соцсети о простых блюдах, которые этим летом сумеет повторить каждый.

Фото: ОК Фото: ОК

Наталия Радченкова, директор по маркетингу ОК:

Наше первое в этом году шоу «ОКнутые люди» показало, что пользователям интересен контент про хобби, которые демонстрируют не приглашённые звезды, а такие же обычные люди, как они сами. Шоу собрало более 90 млн просмотров на платформе.

Опираясь на положительный опыт, мы продолжаем увеличивать объём оригинального контента в ОК, в том числе за счёт хобби-шоу собственного производства, и запуск целой линейки новых проектов позволит нам и дальше поддерживать восприятие соцсети как платформы для хобби и увлечений.

Первым оригинальным шоу ОК в 2023 году стал проект «ОКнутые люди», в котором главными героями выступили пользователи соцсети. Они продемонстрировали свои таланты зрителям и звёздам: Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Варваре Щербаковой, Константину Ивлеву и другим. Премьера шоу состоялась в конце марта.

Одноклассники соцсети шоу
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