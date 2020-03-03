«Одноклассники» научились использовать распознавание лиц и жестов для восстановления доступа

«Одноклассники» стали первой социальной сетью, которая запустила восстановление доступа к профилю с помощью распознавания лиц и жестов пользователей. Об этом пишет пресс-служба социальной сети.

Решение разработано на основе собственного решения соцсети, которая работает на базе нейросетей. Теперь для получения доступа к своему аккаунту не нужно заполнять заявку в службе поддержки или переписываться с оператором.

Это не первое решение на базе нейросетей, так как еще раньше в соцсети появились технологии распознавания людей на фотографиях и автоматического выставления метки для тех, кто непосредственно знаком с пользователем. Метки можно поставить на фотографиях, видео и прямых эфирах.

Еще одно недавнее нововведение — это сервис добавления друзей по фото. Профиль человека можно будет посмотреть только после того, как он одобрит заявку. В новом сервисе фотографии используются только для идентификации и не попадают на страницу пользователя в соцсети.

Теперь сервис при нескольких неудачных попытках восстановить доступ предложит сначала попробовать сделать это при помощи электронной почты и телефона. Но если ни один из способов не помог, а в профиле есть пригодные для идентификации снимки, система предложить прибегнуть к новому способу.

Ранее Минкомсвязи внесло в список бесплатных негосударственных ресурсов сайты «ВКонтакте», «Одноклассники», а также почтовые сервисы «Яндекса» и Mail.ru Group. Предварительные списки отправлены операторам с просьбой оценить объем расходуемого на них трафика.