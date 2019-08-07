«Одежда, жилье и лекарство»: россияне назвали основные семейные нужды

Россиянам для «нормальной жизни» необходимо, чтобы хватало денег на оплату жилья, питание, одежду, медицину и лекарства. При этом иерархия основных семейных нужд за два года существенно не изменилась, сообщается в исследовании «Левада-центра».

Первая тройка семейных нужд, как и два года назад, включает текущие траты, не выходящие за пределы краткосрочного планирования: на полноценное и качественное питание, оплату жилья, одежду и обувь. Однако за прошедшие два года респонденты чуть чаще стали отмечать оплату ЖКХ и лечение, покупку лекарств, что может указывать на рост недоступности данных статей расходов для части населения. Отчасти, эти изменения подтверждают данные об основных проблемах, которые более всего тревожат население: от 2017-го к 2018-му выросла доля тех, кто указывал на «недоступность многих видов медицинского обслуживания».

При этом досуг и развлечения заняли последнее ранговое место среди необходимых семейных нужд. Этот пункт назвали всего 6% респондентов. «Отказываться от досуга — это норма для значительной части населения. Неудивительно, что среднестатистический житель России практически не ходит в театр и на концерты, или делает этой крайне редко», — отмечается в исследовании.

Интересно также отметить, что чем благополучнее (по самооценкам) финансовое положение респондента, тем более расширенные представления о «нормальном» потреблении он демонстрировал. Напротив, менее состоятельные респонденты, чьи доходы не превышали медианного значения (а это половина совершеннолетних жителей России), концентрировались на удовлетворении базовых, ежедневных и необходимых потребностей, не называя недоступные траты, такие как отдых или покупка жилья.

Опрос проводился 18−24 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.