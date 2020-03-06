8 Марта с котиками и «натюльпаненными» подарками — обзор праздничных кампаний брендов и агентств

В этом году в Международный женский день для женщин подготовили всё самое лучшее: есть весомый повод выгулять своё забытое леопардовое платье, полакомиться ужином от любимого мужчины, ну и полюбоваться на котиков, конечно.

Мужчины и котики: благотворительный календарь от e:mg и приюта «Зоорассвет» к Международному женскому дню

Главными героями стали представители сильного пола e:mg и питомцы кошачьего приюта. Началу проекта послужила одна из корпоративных рубрик, где сотрудники делятся своими хобби и увлечениями. Восторженные читательницы буквально взорвали Instagram комментариями к постам о любимых занятиях мужчин e:mg: «Вау! И это ваши сотрудники?! Покажите нам всех!».

Зная, что многие девушки просто обожают котиков, и эти ласка и нежность, как и любовь к мужчинам, тянется тысячелетиями, для участия в фотосъемке были приглашены пушистые и мурчащие подопечные приюта «Зоорассвет».

Календарь получил название #мартовскиекотики2020 и будет радовать счастливых обладательниц до марта 2021 года, а каждый месяц сопровождается игривой цитатой про кошек и женщин.

Перейдя по QR коду в календаре, любой может получить подробную информацию как помочь понравившемуся котику или забрать его к себе домой.

«Азбука Вкуса» поддержала тему 8 Марта, объявленную UN Women

Розничная сеть «Азбука Вкуса» к 8 Марта выпустила открытrb с отсылкой к истории праздника и теме года, объявленной международной организацией UN Women (ООН-Женщины). В поддержку акции также вышел видеоролик с 8 женщинами: основательницами бизнесов и топ-менеджерами.

Две разные открытки в серии символизируют два кардинально разных подхода к празднику, которые сегодня сосуществуют в России: одна из открыток олицетворяет более привычное восприятие праздника, на ней изображён красивый весенний цветок. На второй открытке цветок зажат в кулак, а на обратной стороне содержится отсылка к истории Международного женского дня и теме праздника этого года, объявленной международной организацией ООН-женщины (звучит как «Я — поколение равенства: реализация прав женщин»).

Иллюстратором открыток выступила художница Маша Башкаева.

В видеоролике, снятом в поддержку акции, 8 женщин, топ-менеджеров «Азбуки Вкуса» и основательниц компаний-поставщиков сети, попросили рассказать, что лично для них значит праздник 8 Марта, и тоже сделать свой выбор в пользу одной из открыток. Участницы высказали свои личные мнения, и их голоса разделились.

Бренд «Я люблю готовить» и агентство Nectarin запустили спецпроект к 8 Марта

8 Марта — день тюльпанов и мимоз. А если женщина хочет чего-то большего? Как об этом намекнуть мужчине? Конечно же, с помощью генератора намеков, который запустили бренд «Я люблю готовить» и агентство Nectarin.

На лендинге женщина вписывает имя мужчины, которому хочет кинуть намек. Далее она выбирает два желаемых подарка из списка. В результате получается четверостишье-намек для шера с адресатом.

Каждое четверостишье содержит просьбу приготовить на 8 Марта ужин. Рецепт на основе «Я люблю готовить» прилагается.

«Билайн» и Progression предложили «натюльпанить подарки» к 8 Марта

В преддверии главного праздника весны «Билайн» решил поздравить своих клиентов и сделать им не только привлекательное предложение, но и порадовать приятными подарками. 6 марта каждый абонент получил яркое приглашение принять участие в интерактивной игре, результатами которой можно было поделиться с друзьями и близкими.

Перед креативной командой Progression стояла задача разработать концепцию, интерактивную механику и дизайн поздравлений. Тюльпан стал главным элементом. Чтобы «натюльпанить подарки», достаточно было всего лишь зайти на страничку проекта и поучаствовать в нескольких приятных интерактивах:

стать чемпионом по количеству собранных букетов, выстроив ряд тюльпаны одного цвета за 40 секунд;

с помощью конструктора поздравления создать персонализированную открытку, выбрав цвет тюльпанов и текст;

получить доступ к подаркам и специальным предложениям от Билайн и партнеров.

Генерировать и шерить поздравления можно было безгранично. Поэтому главный мужской вопрос «как удивить своих дам» решался в несколько кликов.

Perekrestok.ru в преддверии Международного женского дня запустил акцию «8 Марта»

С 5 по 8 марта покупатели онлайн-супермаркета смогут, помимо прочих товаров, заказать букеты из пяти тюльпанов по цене 1 рубль. Количество таких букетов ограничено (доступно 16 000), поэтому один заказ может включать только один букет по акции.

Кроме того в ассортименте представлены букеты из 15 тюльпанов, 50 роз и орхидеи в ценовом диапазоне от 500 до 700 рублей.

Спецпроект агентства DALEE для Mail.ru Group

Девушки рассказали, о чем мечтают по-настоящему.

Поздравление от Самарского хлебозавода

Самарский хлебозавод № 5 поздравляет с 8 Марта женщин ностальгическим роликом прямиком из начала 2000-х.

Ценим и уважаем, радуемся вашим отзывам. И хотим чтобы вы улыбнулись и в этот прекрасный праздник. Дорогие дамы, весь мир и правда движется вперед только благодаря вам. Будьте счастливы, — желают сотрудники Хлебозавода.

Московский зоопарк запустит акцию «8 Марта в леопарде»

Женщины, пришедшие в этот день в одежде с леопардовым принтом, пройдут бесплатно, а мужчины получат скидку 50% на вход.

Условия акции распространяются на крупные видимые предметы одежды: куртка, пальто, рубашка, блузка, юбка, брюки, шапки, перчатки, шарф и тому подобное.

«Ситимобил» разместит поздравления для женщин-водителей на билбордах Москвы и Санкт-Петербурга

Сервис заказа такси «Ситимобил» объявил сбор поздравлений от своих пользователей к 8 Марта. Самые искренние и теплые слова для женщин к наступающему празднику окажутся на билбордах Москвы и Санкт-Петербурга.



Оставить необычное поздравление просто. Достаточно написать его на сайте на интерактивном билборде. Не забудьте указать ваш город и имя — так ваша девушка, подруга, жена, мама или бабушка узнают, что его оставили именно вы.



«Ситимобил» закончит принимать пожелания 6 марта и выберет среди них самые трогательные, чувственные и оригинальные, чтобы разместить их почти на 20 медиафасадах и больших экранах Москвы и Санкт-Петербурга.

Сюпризы от Starbucks к 8 Марта

Во всех кофейнях при заказе напитков только 8 и 9 марта бариста добавят к ним любой кондимент в подарок.

Также в качестве подарка кофейня предлагает аксессуары из весенней коллекции Starbucks. Тамблер Steel Pink Art Deco в нежном розовом оформлении, по словам представителей компании, добавит образу женственности, а стакан из коррозионно-стойкой стали Rose Gold оригинальным металлическим оттенком вдохновит и поднимет настроение этой весной.

TikTok с Бастой и Леной Темниковой запускают праздничную кампанию к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня ведущая платформа для создания коротких видео TikTok совместно с артистами Бастой и Леной Темниковой предлагает пользователям напомнить женщинам, о том, что они любимы, поздравить и сделать им приятное в праздничный день.

Артисты призывают пользователей платформы присоединиться к челленджу #деньвесны, который запускается 7 марта, чтобы поздравить самых важных женщин в своей жизни.

Участникам необходимо выложить видео в TikTok с хэштегом #деньвесны. Мужчины по примеру Басты могут поделиться поздравлениями своей второй половинки, сестры, мамы, бабушки или другой представительницы прекрасного пола. Главное — не стесняться выражать свои чувства, быть искренними, творческими и оригинальными. Девушки смогут показать, как они отмечают праздник в окружении подарков, цветов и любви, как это планирует сделать Лена Темникова.

Kollegi поздравили коллег с праздником

Пожелания от сотрудников Nectarin :

С праздником, девушки! Мы не приготовили цветочков, конфеток, звёзд с неба и купонов в МакДак. Главное для женщины в мире рекламы — это отдых. Желательно не раз в год. А например, каждую неделю. Поэтому мы создали петицию о девчатнице — 8-м, женском, дне недели. Подписывайте вместе с нами!

Поздравление от Feedstars :

Милые девушки! Хотим от всей души поздравить вас с прекрасным весенним праздником и подарить вам тот букет, который никогда не завянет — все потому что подарен с любовью!

Нажимай на открытку и забирай!