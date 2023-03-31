В России стали реже открываться новые рестораны

В январе-марте 2023 года на российском рынке общепита закрылись 5,2 тыс. организаций, что на треть меньше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Контур.Фокуса». Эксперт сервиса Антон Яковлев полагает, что динамика закрытий предприятий снизилась «из-за стремления бизнесменов дождаться упрощённого порядка ликвидации юридических лиц».

Как отмечает издание, ситуация на ресторанном рынке по-прежнему далека от стабильной, что подтверждают данные «Контур.Фокуса» по открытию новых предприятий отрасли. С начала года в России появилось 7,5 тыс. таких юрлиц, что на 11% меньше, чем годом ранее.

Аналитики сервиса связывают это с продолжающимся влиянием снижения покупательской способности и ростом среднего чека в заведениях общепита из-за подорожания продуктов питания.

Участники рынка, опрошенные изданием, отметили увеличение затрат на открытие новых ресторанов на 20−30% и рост сроков окупаемости проектов. Кроме того, по их словам, проблемы возникают с поставками зарубежного оборудования.

Эксперт Franshiza.ru Анны Рождественской пояснила, что на запуск ресторана требуется три-пять месяцев, поэтому низкие показатели по открытию новых заведений в первом квартале текущего года — это «отголоски» релокации в другие страны некоторой части рестораторов на фоне объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизации.