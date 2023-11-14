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14.11.2023 в 15:15

OBI хочет через суд запретить своей бывшей российской «дочке» использовать товарные знаки

Немецкая компания подала в Арбитражный суд иск к  «ОБИ ФЦ»

Немецкая сеть гипермаркетов строительных материалов OBI через суд намерена запретить своей бывшей российской структуре ООО «ОБИ ФЦ» использовать товарные знаки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

7 ноября OBI подала иск к экс-«дочке» в Арбитражный суд Московской области. Предварительное заседание по делу назначено на 10 января 2024 года. Иск связан с запретом использования товарных знаков, однако каких именно, не уточняется.

Третьим лицом по делу значится АО «Региональный сетевой информационный центр» (РСИЦ, регистратор доменных имен Ru-Center). Оно должно дать отзыв на исковое заявление и «сведения по использованию ответчиком товарных знаков в домене».

Одновременно с иском OBI направило ходатайство о принятии мер обеспечения. Суд удовлетворил его частично, запретив «ОБИ ФЦ» и РСИЦ совершать в отношении домена obi.ru «любые действия», направленные на прекращение прав администрирования домена со стороны «ОБИ ФЦ» и на передачу поддержки домена другому регистратору.

По данным аналитической системы «Спарк-Интерфакс», которые приводит агентство, ООО «ОБИ ФЦ» принадлежат 11 доменных имён. Все они включают в себя «obi». В распоряжении у компании они будут до мая-ноября 2024 года.

В марте прошлого года OBI закрыла все российские магазины (всего их 27) и приостановила операции в стране. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Менее чем за год у ООО «ОБИ ФЦ» сменилось четыре владельца. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент 100% юрлица принадлежит АО «Аллонж».

С 10 ноября компанию-владельца возглавляет Арсен Молов. Кроме того, он числится гендиректором пяти юрлиц, входящих в российскую группу OBI. Ранее АО «Аллонж» руководила Марьяна Гилясова, гендиректор и единственный владелец ООО «Торговый комплекс "Синдика-О"» — одного из юрлиц холдинга «Синдика», который принадлежит бывшему президенту Кабардино-Балкарии и сенатору Арсену Канокову.

OBI Суд Арбитражный суд товарные знаки «ОБИ ФЦ»
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