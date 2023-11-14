OBI хочет через суд запретить своей бывшей российской «дочке» использовать товарные знаки

Немецкая сеть гипермаркетов строительных материалов OBI через суд намерена запретить своей бывшей российской структуре ООО «ОБИ ФЦ» использовать товарные знаки, пишет «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

7 ноября OBI подала иск к экс-«дочке» в Арбитражный суд Московской области. Предварительное заседание по делу назначено на 10 января 2024 года. Иск связан с запретом использования товарных знаков, однако каких именно, не уточняется.

Третьим лицом по делу значится АО «Региональный сетевой информационный центр» (РСИЦ, регистратор доменных имен Ru-Center). Оно должно дать отзыв на исковое заявление и «сведения по использованию ответчиком товарных знаков в домене».

Одновременно с иском OBI направило ходатайство о принятии мер обеспечения. Суд удовлетворил его частично, запретив «ОБИ ФЦ» и РСИЦ совершать в отношении домена obi.ru «любые действия», направленные на прекращение прав администрирования домена со стороны «ОБИ ФЦ» и на передачу поддержки домена другому регистратору.

По данным аналитической системы «Спарк-Интерфакс», которые приводит агентство, ООО «ОБИ ФЦ» принадлежат 11 доменных имён. Все они включают в себя «obi». В распоряжении у компании они будут до мая-ноября 2024 года.

В марте прошлого года OBI закрыла все российские магазины (всего их 27) и приостановила операции в стране. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Менее чем за год у ООО «ОБИ ФЦ» сменилось четыре владельца. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент 100% юрлица принадлежит АО «Аллонж».

С 10 ноября компанию-владельца возглавляет Арсен Молов. Кроме того, он числится гендиректором пяти юрлиц, входящих в российскую группу OBI. Ранее АО «Аллонж» руководила Марьяна Гилясова, гендиректор и единственный владелец ООО «Торговый комплекс "Синдика-О"» — одного из юрлиц холдинга «Синдика», который принадлежит бывшему президенту Кабардино-Балкарии и сенатору Арсену Канокову.