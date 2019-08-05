Обезличенные данные россиян могут начать обрабатывать на одной площадке

Ассоциация больших данных, в которую, в частности, входят Сбербанк, Тинькофф Банк, «МегаФон» и «Ростелеком», собирается до конца 2019 года запустить тестовую площадку, где будет обрабатывать обезличенную информацию о своих клиентах. Члены ассоциации готовы делиться обезличенными данными своих клиентов — при условии минимизации рисков утечки, пишут «Известия» со ссылкой на исполнительного директора организации Алексея Неймана.

Тестовая площадка станет «песочницей», где опробуют новые технологии и сервисы. На площадку, в частности, может попадать следующая анонимизированная информация о продажах товаров и оказании услуг: данные о платежах сотовых абонентов, покупках по банковским картам, сведения о перемещениях пользователей смартфонов.

Площадка будет некоммерческой, но в перспективе у участников ассоциации, их партнеров и внешних стартапов может появиться возможность монетизировать опробованные на ней решения. Сервисы на основе собранных в «песочнице» данных будут востребованы государством и муниципальными властями, уверен Нейман. Например, по его словам, анализ данных о перемещениях людей поможет в оптимальном размещении школ, поликлиник, МФЦ, планировании дорожного строительства. Помогут эти данные и бизнесу — например, для поиска мест для новых магазинов и формирования их ассортимента (здесь можно использовать информацию о среднем чеке в том или ином районе).

Опрошенные «Известиями» крупные компании отнеслись к инициативе скорее положительно. Группа «Тинькофф» заинтересована в тесте новых технологий, связанных с Big Data, отметил ее представитель. Однако гендиректор Telecom Daily Денис Кусков предупреждает, что любые эксперименты с данными о конкретных людях вызывают настороженность. От утечек из госструктур и компаний в России не застрахован никто. Насколько качественно будут обезличены данные пользователей, сказать сложно — поэтому проведение опытов в сфере Big Data под контролем государства оправданно, заключает эксперт.