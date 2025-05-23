Объем выданных автокредитов в России сократился почти на 50%

В апреле этого года объем автокредитов, выданных на новые машины и авто с пробегом, снизился на 49% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 100,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с мартом этого года сумма выданных в апреле автокредитов увеличилась на 5,5%.

Количество выданных автокредитов снизилось на 43,9% по сравнению с апрелем 2024 года, до 79,7 тыс. единиц и выросло на 2,7% к марту 2025 года.

Наибольший объем автокредитов в апреле был выдан в Москве (9,31 млрд руб.), Подмосковье (8,40 млрд руб.), Санкт-Петербурге (5,75 млрд руб.), Краснодарском крае (5,02 млрд руб.) и Татарстане (4,88 млрд руб.).

Сильнее всего выдача автокредитов в годовом выражении сократилась в Красноярском крае (минус 58,4%), Тульской (минус 56%), Ростовской (минус 54,2%), Омской (минус 53,9%) и Новосибирской (минус 53,7%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге показатель упал на 51,7 и 49,1% соответственно.

Среднее значение персонального кредитного рейтинга заемщика по автокредитам составляет 685 баллов (минимальное значение — 1 балл, максимальное — 999).

Ранее стало известно, что за последний год в России объем автокредитов, которые были выданы на покупку электрических или гибридных автомобилей, увеличился в 11 раз.