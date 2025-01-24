Объем утекших в сеть данных россиян вырос на 70%

Утечки персональных данных россиян стали происходить реже, но объем украденной информации существенно вырос. Согласно данным сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI, которые приводят «Ведомости», в 2024 году было зафиксировано 382 утечки, что меньше, чем в 2023 году (445 случаев).

Однако объем утекших данных увеличился на 70%. Хакеры получили доступ к 438 млн телефонных номеров и 227 млн email-адресов. Анализ DLBI охватывал утечки, опубликованные в даркнете, на форумах и в Telegram-каналах.

Авторы исследования предупреждают, что в 2025 году могут быть выявлены дополнительные утечки, относящиеся к прошлому году, — это увеличит общую статистику.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что снижение числа утечек сопровождается увеличением масштабов украденных данных из-за более детального планирования атак. Основными каналами остаются взломы через уязвимости и использование украденных паролей.

Согласно данным DLBI, лидером по числу утечек, как и в 2023-м, стала отрасль электронной коммерции, на которую пришлось 148 инцидентов (38%). Второе место у сегмента развлекательных ресурсов (8%). Третью строчку заняли медицинские сервисы (7%).

По данным Роскомнадзора, в 2024 году зарегистрировано 135 инцидентов с утечкой в сеть баз данных, содержащих свыше 710 млн записей о россиянах, против 168 инцидентов в 2023 году (300 млн записей). В статистику регулятора включены только подтвержденные им утечки.