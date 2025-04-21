Объем обращения наличных рекордно снизился

Объем обращения наличных денег в начале 2025 года упал более чем на триллион руб., до 17,4 трлн руб. В Центробанке связали такое рекордное снижение с привлекательными процентными ставками по вкладам и развитием финансовых технологий, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Так, объем наличных с января по апрель 2025 года снизился на 1,08 трлн руб. Предыдущее снижение наблюдалось с марта по июнь 2022 года — на 1,8 трлн руб. после резкого роста — рекордный спрос на наличные отмечался после 23 февраля 2022 года,

Годовой прирост рублевых депозитов населения составил 30%. С начала 2025 года размер средств граждан в банках увеличился примерно на 1,5−2 трлн руб. С помощью депозитов население пытается защитить свои сбережения от высокой инфляции.

В пресс-службе ЦБ добавили, что на объем наличных в обращении долгосрочно влияет развитие финансовых технологий, то есть рост безналичных платежей. Кроме того, безналичные операции позволяют достичь большей прозрачности, усложняют проведение незаконных операций и повышает собираемость налогов, добавляют эксперты.

Ранее сообщалось, что закредитованность жителей России снижается третий месяц подряд. В марте общий объем займов россиян упал на 390 млрд руб. Происходит это на фоне сохранения ЦБ высокой ключевой ставки.