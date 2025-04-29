Большинство фабрик «Объединенных кондитеров» завершили 2024 год с убытками

Большинство предприятий холдинга «Объединенные кондитеры» завершили 2024 год с убытками, сообщает Shopper’s со ссылкой на их отчеты для Федеральной налоговой службы. Наибольшие потери понесли «Красный Октябрь» (-1,3 млрд руб.), концерн «Бабаевский» (-726 млн руб.) и «Рот Фронт» (-636 млн руб.).

В числе убыточных также оказались Пензенская кондитерская фабрика (-145 млн руб.), «Южуралкондитер» (-47,5 млн руб.), кондитерская фабрика имени К. Самойловой (-17 млн руб.), Воронежская кондитерская фабрика (-60,6 млн руб.), «Кондитерская фирма ТАКФ» (-12,5 млн руб.).

В 2023 году все эти фабрики были прибыльными. Основными причинами убыточности компании называют опережающий рост себестоимости, связанный с трехкратным подорожанием какао-бобов, ростом расходов на оплату труда и снижением выручки.

Пензенская кондитерская фабрика указала, что столь значительные убытки ставят под сомнение способность компании продолжать непрерывную деятельность и выполнять обязательства. Воронежская фабрика объяснила отрицательное сальдо денежных потоков непрозрачной дебиторской задолженностью со стороны аффилированной компании почти на 1 млрд руб., но выразила, что долг будет погашен.

Некоторые предприятия в отчетах заявили о планах повысить цены, сосредоточиться на высокомаржинальной продукции и сократить производственные расходы. Управляющая компания «Объединенные кондитеры» готова оказать поддержку в случае необходимости срочного исполнения обязательств перед контрагентами.

В начале марта «Коммерсантъ» сообщал, что компания планирует уменьшить вес плиток шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение» в среднем на 10−33%, при этом информации об изменении рецептур не приводилось.