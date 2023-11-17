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17.11.2023 в 17:20

Объём российского рынка наружной рекламы вырос почти на 60% с 2019 года

Затраты рекламодателей за первые три квартала 2023-го увеличились на 46% год к году и составили 35 млрд рублей

Объём российского рынка наружной рекламы увеличился почти на 60% за четыре года, рассказал генеральный директор компании Admetrix (входит в ГК Mediascope) Илья Шершуков на OOH-саммите в рамках третьего дня Национального рекламного форума (НРФ).

По словам спикера, за четыре года количество рекламных конструкций сократилось на 13%. При этом число рекламных поверхностей за исследуемый период выросло на 8%. «Это связано с тем, что статичные конструкции планомерно заменяют на цифровые», — уточнил Шершуков.

С января по сентябрь 2023 года объём российского аутдор-сегмента увеличился на 59% к 2019 году. Объём затрат рекламодателей за первые три квартала 2023 года оказался на уровне 35 млрд руб., что больше на 46%, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Admetrix
Фото: Admetrix

Как отметил спикер, в топ-5 товарных категорий по доле затрат на наружную рекламу за первые девять месяцев 2023 года попали недвижимость и строительство (20,4% от всех затрат на OOH), интернет-ресурсы и услуги (18,2%), туризм и развлечения (11%), финансовые услуги и банки (9,8%), а также оптово-розничная торговля (9,1%).

Наружная реклама Mediascope Цифровая наружная реклама Admetrix Илья Шершуков
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