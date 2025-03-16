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18+
16.03.2025 в 12:00

ИИ в руках художника: палач или спаситель?

Подкаст о ключевых вызовах и перспективах индустрии

В новом формате главный редактор Sostav Роман Бедретдинов собрал экспертов — креативного директора Nectarin Александра Овсянкина и главного редактора AItoolz Дениса Родина — и обсудил с ними тенденции развития нейросетей.

Что внутри:

Как начиналось знакомство экспертов с искусственным интеллектом (ИИ) и какие актуальные тренды в мире нейросетей они сейчас наблюдают? Насколько раскрыт потенциал возможностей генеративных сетей и как правильно общаться с GPT? Какие форматы нейроконтента пользуются большой популярностью и где его лучше публиковать? В чем преимущества ИИ для рекламодателей и нюансы ценообразования на продукты, созданные с помощью нейросетей? А еще — проблема авторства при работе с нейросетями и угроза дипфейков.

Смотрите выпуск на удобных вам платформах:

YouTube

VK Видео

Rutube

Таймкоды:
0:00 — Начало
02:05 — Путь гостей в мир нейросетей
10:30 — ИИ и рынок труда: влияние и перспективы
12:23 — Ресурсы для погружения в мир нейросетей
13:30 — ТОП-3 маст-хэв нейросети
16:05 — О стиле общения с GPT
19:32 — Как использование ИИ объединяет рекламную индустрию?
21:51 — Насколько раскрыт потенциал возможностей нейросетей?
24:13 — О работе сотрудников с нейросетями
31:18 — Как интересно рассказывать о создании контента?
33:41 — О чем говорят Денис Родин и Александр Овсянкин?
35:51 — Лучшие площадки для публикации контента
37:34 — Тарификация продуктов, созданных с помощью ИИ
39:12 — Трендовые форматы контента
43:04 — Достижение высокой идентичности в работе с ИИ
47:22 — Авторство в эпоху нейроконтента
52:35 — Дипфейки: возможности и угрозы
56:43 — И снова про авторство
1:00:39 — Преимущества ИИ для рекламодателей
1:05:30 — Актуальные тренды в мире нейросетей

Nectarin AI нейросети ИИ Midjourney ChatGPT Stable Diffusion подкаст AIToolz Runway Flux Радио Sostav Kling
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