ИИ в руках художника: палач или спаситель?

В новом формате главный редактор Sostav Роман Бедретдинов собрал экспертов — креативного директора Nectarin Александра Овсянкина и главного редактора AItoolz Дениса Родина — и обсудил с ними тенденции развития нейросетей.

Что внутри:

Как начиналось знакомство экспертов с искусственным интеллектом (ИИ) и какие актуальные тренды в мире нейросетей они сейчас наблюдают? Насколько раскрыт потенциал возможностей генеративных сетей и как правильно общаться с GPT? Какие форматы нейроконтента пользуются большой популярностью и где его лучше публиковать? В чем преимущества ИИ для рекламодателей и нюансы ценообразования на продукты, созданные с помощью нейросетей? А еще — проблема авторства при работе с нейросетями и угроза дипфейков.

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Таймкоды:

0:00 — Начало

02:05 — Путь гостей в мир нейросетей

10:30 — ИИ и рынок труда: влияние и перспективы

12:23 — Ресурсы для погружения в мир нейросетей

13:30 — ТОП-3 маст-хэв нейросети

16:05 — О стиле общения с GPT

19:32 — Как использование ИИ объединяет рекламную индустрию?

21:51 — Насколько раскрыт потенциал возможностей нейросетей?

24:13 — О работе сотрудников с нейросетями

31:18 — Как интересно рассказывать о создании контента?

33:41 — О чем говорят Денис Родин и Александр Овсянкин?

35:51 — Лучшие площадки для публикации контента

37:34 — Тарификация продуктов, созданных с помощью ИИ

39:12 — Трендовые форматы контента

43:04 — Достижение высокой идентичности в работе с ИИ

47:22 — Авторство в эпоху нейроконтента

52:35 — Дипфейки: возможности и угрозы

56:43 — И снова про авторство

1:00:39 — Преимущества ИИ для рекламодателей

1:05:30 — Актуальные тренды в мире нейросетей