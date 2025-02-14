Нужен ли бизнесу In-App трафик

В смартфоне каждого россиянина установлено около 16 мобильных приложений, а у каждого четвертого их более 20: люди играют в «три в ряд», скачивают различные сервисы для повседневных нужд. В таких приложениях, распространяемых бесплатно, бизнес покупает рекламу — это возможность таргетироваться на широкую аудиторию и массово привлекать клиентов в B2C-сегменте. Какому бизнесу подходит трафик из мобильных приложений, чем он отличаются и какой нужен стартовый бюджет? Об этом Sostav рассказало маркетинговое агентство MobiAds.

Какому бизнесу In-App подходит, а какому — нет

Рекламу в мобильных приложениях называют In-App, а различать конкретные источники принято по качеству трафика — бывают обычные и premium In-App источники.

In-App помогает нарастить базу пользователей вашего приложения и масштабировать бизнес в условиях высокой конкуренции. Тематика не ограничена: рекламу в мобильных приложениях покупают Winline, S7 Airlines и «Циан» — главное, чтобы бренд был узнаваемым.

Как и в большинстве рекламных сетей, в In-App существуют строгие ограничения на продвижение контента 18+. При этом реклама беттинговых компаний ограничена не так строго и часто встречается, хотя правила могут меняться в зависимости от региона и конкретного источника.

Трафик из приложений подходит любому сегменту, если бизнес преследует определенные KPI: например, привлечь 20 тыс. юзеров или вывести приложение в топ выдачи Play Market.

Мы не рекомендуем работать с In-App, если:

Вы новичок на рынке и о вашем бренде пока не знают. Система рекламных показов в In-App похожа на рилсы из всем известной соцсети: чем выше кликабельность объявления, тем больше охватов оно получает. Поэтому креативы от незнакомых брендов не могут «зацепиться» — из-за низкого CTR алгоритм не находит аудиторию, заинтересованную в приложении, и перестает показывать рекламу.

Система рекламных показов в In-App похожа на рилсы из всем известной соцсети: чем выше кликабельность объявления, тем больше охватов оно получает. Поэтому креативы от незнакомых брендов не могут «зацепиться» — из-за низкого CTR алгоритм не находит аудиторию, заинтересованную в приложении, и перестает показывать рекламу. У вас эксклюзивный бренд. Реклама в In-App ориентирована на широкую аудиторию: вы не получите конверсий, продвигая приложение для покупки Rolex или Lamborghini.

Какие особенности есть у классического и premium In-App

Оба варианта предлагают рекламу в мобильных приложениях, но с разной эффективностью. Все дело в уровне фрода: например, у одной DSP-сети может быть несколько In-App источников, в одном из которых уровень клик-спама составляет 2%, а в другом — 40%.

Клик-спам — это массовая генерация нецелевых кликов по рекламе. Вредоносное ПО автоматически скликивает объявление, пока рекламодатель оплачивает показы по CPC и не получает реальные лиды.

Но есть и другие отличия — сравним премиальные источники с обычными в таблице:

Как выбрать? Протестировать оба вида In-App источников и на основе затрат и аналитики принять решение.

Главное о классическом In-App

Преимущества

Можно отказаться от неудачных источников и снизить стоимость конверсии, а удачные — масштабировать. Подходит, если работаете в рамках одной DSP-сети.

Есть возможность напрямую договориться с паблишерами, не интегрированными в SSP, и получить доступ к эксклюзивному инвентарю.

DSP (Demand Side Platform) — Платформа-посредник между адвертайзером и SSP.

SSP (Supply Side Platform) — платформа, на которой владельцы приложений могут продавать рекламные места по аукционной системе.

Недостатки

Такие источники могут быть непрозрачны, поэтому для работы с сегментом важно уметь анализировать фрод. Без контроля над аналитикой вы будете переплачивать источнику за фродовый трафик. Например, в недавнем кейсе от MobiAds в работе была важна прозрачность трафика, поэтому было решено обратиться именно к Premiun In-App.

При модели оплаты по CPI расходы на трекинг значительно вырастут.

Главное о premium In-App

Преимущества

Высокий контроль паблишеров, поэтому фрода практически нет.

Brand Safety. Рекламу не покажут в приложениях с низкой репутацией и чувствительным контентом.

Недостатки

Высокая конкуренция среди рекламодателей.

Пересечение паблишеров, вызывающее перегрев аукционов и высокую стоимость показа.

В чем главная особенность ценообразования в In-App

Ценообразование в In-App не зависит от рекламируемого товара или услуги. Стоимость рекламы определяет общий спрос и конкуренция на аукционе — трафик получит рекламодатель с наиболее высокой ставкой по CPM.

В рынке In-App очень высокая конкуренция — особенно в премиальных источниках. Маркетплейсы, букмекеры и популярные сервисы создают жесткую борьбу за аудиторию и перегревают аукцион: они забирают львиную долю показов у небольших компаний.

Небольшие компании могут зайти на рынок, ориентируясь на нижний ценовой сегмент, но для достижения значимых результатов потребуются высокие бюджеты. Например, вложение менее 30 тыс. долларов окажется неэффективным: деньги уйдут на тестирование различных сегментов, источников и креативов — фактически, на исследование рынка и поиск оптимальных решений. Только после этого можно говорить о масштабировании.

Если вы работает из России или используете зарубежные источники, учтите дополнительные расходы, связанные с валютными операциями и оплатой услуг посредников.

Заключение